Egypte: Le premier ministre inspecte la station d'épuration des eaux usées à Kafr El-Cheikh

Le premier ministre, Moustafa Madbouly, accompagné d'un nombre de ministres, a inspecté la station d'épuration des eaux usées à Kafr El-Cheikh.

Lors de cette tournée d'inspection, le ministre du Logement et des Communautés urbaines, Assem El Gazzar a fait état de 22 stations d'épuration des eaux usées dans le gouvernorat, avec une capacité nominale de 300 mille m3/j.

Quant à la station d'épuration "Baskha", le PDG de la Holding Company for Water and Wastewater (HCWW), Mamdouh Raslane a déclaré que la superficie de la station est de 57 feddans et qu'elle dessert la ville de Kafr El-Cheikh et six villages avoisinants, notant que les bénéficiaires atteignent 900 000 personnes et que sa capacité est de 95 000 m3/ jour.