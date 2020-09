Congo-Brazzaville: Festival Tuseo - La 13e édition se déroulera uniquement en ligne

La 13e édition du festival international du rire, Tuseo, se tiendra du 29 au 31 octobre sous un format numérique diffusé en direct sur la page Facebook de l'Institut français du Congo.

L'arrivée de la pandémie de Covid-19 a conduit à l'annulation ou au décalage de nombreux événements culturels tels que les festivals, foires, expositions et conférences. D'un autre côté, certains organisateurs ont dû faire preuve de résilience pour ne pas voir leurs efforts être réduits à néant. A ce propos, le web est devenu la solution momentanée pour tenir des événements à distance et les partager avec un large public, quoique tous les avantages des rencontres physiques ne soient pas au beau fixe.

Dans ce même élan, Tuséo s'adapte au contexte et promet de remporter le pari d'une première édition virtuelle impactée par la pandémie de Covid-19. Comme à l'accoutumée, il sera question de donner l'opportunité aux humoristes professionnels et ceux en herbe de faire connaître leurs talents. L'objectif est de servir de plateforme d'expression aux artistes du rire et de valoriser leur savoir-faire. A ce jour, ce festival constitue un carrefour international important, où se côtoient artistes, managers, directeurs de festivals, acheteurs et diffuseurs de spectacles.

Contrairement à l'édition 2019 où le festival Tuseo n'avait connu que la participation des humoristes venus de France, de Mauritanie (pour la première fois) et des deux Congo, ceux de Guinée, du Bénin et du Cameroun n'ayant pas pu faire le déplacement, cette année le festival connaitra plus de participants de divers pays : Congo, France, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Niger et pour la première fois Haïti.

Durant trois jours, ces artistes régaleront tous les amoureux du rire avec des recettes à couper le souffle, dont eux-seuls maitrisent les ingrédients secrets. En effet, il n'est plus à démontrer les vertus thérapeutiques du rire. En cette période de crise sanitaire où les esprits se crispent à la moindre mauvaise nouvelle et face au quotidien accompagné de tous ses aléas, le rire trouve tout à fait sa place.

Lancé en 2004, le Festival international du rire « Tuseo » avait, jusqu'en 2007, des éditions annuelles. Depuis trois ans, la promotrice dudit festival, Lauryathe Bikouta, a donné à l'évènement une périodicité biennale. Mais, en raison de la forte demande du public, il a été décidé de la tenue du festival tous les ans et à long terme de façon itinérante. Le rendez-vous se déroule chaque année à Brazzaville, sous les auspices de l'Association des femmes artistes du Congo.