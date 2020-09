Congo-Brazzaville: Commerce - Des pêcheurs trouvent gain de cause sur la Sangha

Sur le quai cet affluent du fleuve Congo, à hauteur de Ouesso, le poisson est la denrée alimentaire la plus vendue, en ces temps de crise, comparée à d'autres aliments qui ont du mal à être écoulés.

« Ici, le poisson d'eau douce ne chôme pas. C'est peut-être le prix qui peut varier », explique un pêcheur, Jean Jadore Assamboué, après avoir accosté sa pirogue vers laquelle les clients accourent pour se procurer du poisson. Les récipients de 10 litres sont vendus à 50.000FCFA, 15 litres à 70.000FCFA l'unité et 25 litres à 120.000FCFA. La situation du confinement de laquelle nous sortons est telle que, pour l'heure, l'argent ne circule pas comme avant. Ces prix sont donc à débattre, précise le vendeur. « En ce moment, les eaux montent et nous aurons plus de poissons donc en baissant les prix il n'y a pas de perte », assure-t-il.

Les acheteurs constituent, quant à eux, tout un réseau. En dehors des tenanciers des restaurants, hôtels ou revendeurs dans les marchés domaniaux de Ouesso, les pêcheurs ont des clients dans d'autres localités, notamment Brazzaville. Ils appellent d'avance pour passer les commandes.

Différence

La réalité n'est pas la même pour le poisson et d'autres denrées alimentaires. D'autres denrées qui viennent de Pokola et d'autres contrées comme Ngoko, Kabo, peuvent passer quelques temps sans être totalement écoulés. Les approvisionnements en provenance du Cameroun voisin font que l'offre soit supérieure à la demande. Heureusement que ce sont des aliments qui, pour la plupart, peuvent résister au temps, pendant quelques jours, quant à leur conservation.

Tracasseries

Le marché qui était érigé sur le quai de la rivière Sangha a été déplacé à quelques centaines de mètres. Les étalages pouvaient s'étendre jusqu'aux abords de la chaussée et occasionner des accidents. La sauvegarde de la vie des citoyens a été privilégiée au bénéfice commercial. Les vendeurs déplacés souhaitent qu'une partie du cours d'eau qui débouche sur le nouveau marché puisse être aménagé pour faciliter la livraison. Aussi, il arrive que les frais de douane et de police connaissent subjectivement des fluctuations par rapport à la quantité de marchandises.

Du gravier

A côté des pêcheurs, il y a des jeunes qui exploitent du gravier. Certains plongent dans l'eau avec des sceaux pour ramener du gravier à la surface, tandis que d'autres prennent le relai en remplissant les pirogues. La pratique était trop développée au moment de l'exécution de plusieurs chantiers de construction, notamment des travaux publics dans la localité. La pandémie et le confinement, sa conséquence immédiate, ont réduit considérablement les marchés.

Pêcheurs et autres vendeurs qui trouvent gain de cause sur la rivière Sangha souhaitent que la vie reprenne son cours normal d'avant covid-19 pour renflouer leurs revenus et assouvir leurs besoins les plus vitaux.