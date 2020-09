Soudan: PCS - Résultats de conférence économique constitue un programme de travail pour la période de transition

Khartoum — Le Membre du Comité Central du Parti Communiste Soudanais (PCS), leader éminent des Forces de la Liberté et du Changement, Siddiq Yousuf Ibrahim, a souligné l'importance du travail des banques spécialisées selon leurs spécialisations respectives , qu'elles soient agricole, industrielle, d'épargne ou coopérative, initiative qui a été présentée dans les recommandations du papier sur la politique monétaire et financière et la gestion du taux de change et de la balance des paiements lors de la troisième journée lundi au Friendship Hall à Khartoum.

Il a déclaré à l'Agence Soudanaise de Presse que la détérioration des politiques bancaires a commencé depuis les années 1970 en raison de la multiplicité des banques privées.

Il a souligné l'importance de la mise en œuvre des résultats de l'atelier de travail, d'autant plus qu'il est les résultats de grands et fructueux efforts pour faire des résultats et recommandations de la conférence un programme de travail et des politiques pour la période de transition.