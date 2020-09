Maroc: La course aux points bat son plein aussi bien en haut qu ' en bas du tableau

Après avoir bouclé la phase de mise à jour de la Botola Pro D1 de football, le championnat régulier reprendra ses droits avec la programmation ce soir de la 27ème journée entamée mardi avec la tenue des matches CAYB-ASFAR et DHJ-HUSA. Pour cet acte, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'annonce décisif aussi bien en haut qu'en bas du tableau avec des oppositions qui ne prêtent qu'à une seule équation : la victoire puisque toute autre issue pourrait coûter cher au décompte final au club acculé à la contreperformance.

Ainsi, l'on aura droit, simultanément à partir de 19 heures, à des confrontations à distance entre le trio de tête sommé à ne pas lâcher du lest. Le Raja, leader avec un butin de 52 points, sera attendu de pied ferme à Oujda par un Mouloudia local qui n'arrive plus à gagner et qu ireste sur une défaite concédée à Zemamra. Il est vrai que le Sindibad de l'Oriental est bien peinard en étant au pied du podium (quatrième),maisil est animé par une vive volonté de rectifier le tir en vue de terminer la saison sur de bonnes notes.

Les Rajaouis sont conscients de l'âpreté de la tâche mais ils disposent de tous les atouts pour pouvoir franchir le cap oujdi, d'autant plus que ça reste la seule option afin de conforter leur statut de leader et de préserver cette petite marge de sécurité sur leurs poursuivants immédiats qui, sur le papier, partent eux avec les faveurs des pronostics. A commencer par le dauphin du concours (50 pts), la Renaissance sportive de Berkane, qui recevra l'autre Renaissance, celle de Zemamra, qui mathématiquement, est toujours dans la zone de turbulences avec 29 points, soit cinq longueurs d'avance sur le premier relégable, l'OCK.

Les Berkanis, auteurs de deux victoires consécutives, auront à cœur de préserver cet élan, scénario que les hommes d'Otmane El Assass tâcheront à tout prix d'avorter, afin d'éviter les misères et les frayeurs de la fin d'exercice. Tout comme la RSB, le WAC est obligé de renouer avec la victoire après deux matches nuls d'affilée contre le Raja et le MAT en déplacement. Après avoir cédé du terrain, se retrouvant troisièmes avec 49 points, les Rouges doivent absolument gagner leur face-à-face contre l'Olympique de Safi, équipe capable du meilleur comme du pire. En recevant au Complexe Mohammed V la formation safiote, les Wydadis savent fort bien qu'ils rabattent pratiquement leur dernière carte et afin de rester en course pour le titre, seule la victoire doit être à l'ordre du jour.

Peu importe la manière même si, dernièrement, le spectacle de qualité, ce n'est plus le fort des Rouge et Blanc. En ce qui concerne le bas du classement, là aussi l'on assistera à un duel à distance entre l'OCK(15è avec 24 pts) et l'IRT(14è avec 27 pts) qui affronteront respectivement dans leurs bases le RBM, déjà relégué en D2, et le MAT, un abonné du ventre mou du classement (8è) Encore une fois sur le papier, l'occasion se prête pour les Khourbguis et les Tangérois de remporter leurs matches et de continuer à entretenir l'espoir du maintien dans la cour des grands. Le dernier match au programme devra mettre aux prises au stade Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat, le FUS, cinquième du classement, avec le RCOZ, qui en atteignant la barre des 30 points, n'est pas tiré d'affaire mais tient son sort entre ses mains, à condition d'exploiter à bon escient ses ultimes sorties.