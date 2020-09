Algérie: Industrie - Une rencontre algéro-britannique sur l'investissement mercredi

Alger — Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait Ali Braham prendra part mercredi par visioconférence à une rencontre algéro-britannique sur l'investissement et le commerce entre l'Algérie et le Royaume Uni, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

Cette rencontre portant sur le thème "Algeria and the UK : Current & Post-COVID Trade and Investment", verra la participation de l'Envoyé du Premier ministre Britannique pour les Affaires économiques et commerciales avec l'Algérie Lord Richard Risby, ainsi que le ministre d'Etat de l'investissement, auprès du Département britannique du Commerce international, Lord Gerald Edgar Grimstone, a précisé la même source.

Des représentants de plusieurs départements ministériels algériens à savoir le Commerce, l'Agriculture, l'Industrie pharmaceutique et les Micros-entreprises ainsi que l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI), Sonelgaz, des experts et des responsables d'organisations patronales prendront part à cette rencontre.

Cet événement, organisé par le Conseil d'affaires algéro-britannique (ABBC), offre un aperçu général sur la feuille de route actuelle et post-COVID-19 des relations économiques algéro-britanniques dans l'objectif de renforcer le partenariat entre les deux pays et d'explorer les opportunités d'investissement direct étranger en Algérie dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC), de la santé, des énergies renouvelables, de l'éducation et de l'agriculture, a-t-on ajouté de même source.