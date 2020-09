Egypte: Le pays déplore la mort de l'émir du Koweït

L'Egypte a déploré la disparition de l'émir du Koweït, cheikh Sabah Al-Jaber al-Sabah, décédé aujourd'hui,29 sep.

La République arabe d'Egypte regrette la mort de son excellence, l'émir de l'Etat du Koweït, cheikh Sabah al-Ahmed Al-Sabah, qui s'est éteint aujourd'hui. La nation arabo-islamique a perdu un grand leader hors du commun dont la vie est emplie de dons et d'exploits au service de son peuple, de la nation et de ses causes, selon un communiqué sur le compte officiel du porte-parole de la présidence sur les réseaux sociaux.

L'Egypte se souvient avec reconnaissance et égards les positions fraternelles de l'émir Sabah, son empreinte éminente dans l'essor du Koweït et des nations arabe et islamique; il était un leader avisé qui a voué sa vie au service de son peuple, de sa nation et de toute l'humanité; ses réalisations resteront gravées dans les esprits et en fera à jamais un modèle à suivre dans le leadership et le don, ajoute le communiqué.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi déplore un frère et un ami cher et exprime, au nom de l'Egypte, ses sincères condoléances à sa famille et au peuple koweïtien, souhaitant que le Koweït poursuive la voie du progrès et de la prospérité et continue à défendre les causes de l'arabité et de l'Islam, souligne le communiqué.