Cote d'Ivoire: Great Taste Award 2020 - Saco Superfoods, entreprise 100% africaine, sur le toit du monde.

SACO Superfoods vient d'être primée en Angleterre en se voyant décerner, grâce à son produit à base de gingembre SACO Ginger Flakes, la plus haute distinction dans son domaine d'activité : les trois étoiles au Great Taste Award 2020.

C'est une grande première pour une compagnie africaine opérant dans un secteur aussi méticuleux et délicat, en l'occurrence les produits alimentaires fins, de recevoir une telle récompense empreinte d'autant de prestige.

Sur 12 777 votes recensés par le jury et provenant de 106 pays différents, un record en la matière, seulement 1,6 % des produits en lice ont obtenu une récompense trois étoiles. Ginger Flakes SACO figure sur cette liste très sélect. Ce qui constitue une sacrée performance pour SACO Superfoods, un groupe fondé par un couple de jeunes africains, Franck Tahou et Lucia NdongalaTahou, et qui ne travaillent qu'avec des produits africains. Une véritable réussite et un bond en avant pour l'entrepreneuriat africain.

En effet, le Great Taste Award est le prix le plus important et le plus réputé au monde mis en place par la Guilde des gourmets fins et de la boisson qui récompense chaque année les meilleures entreprises de la corporation. SACO Superfoods fait donc une entrée très remarquée dans le gotha mondial des structures présentes dans l'alimentation saine. Mais comment en est-on arrivé là ? Autrement dit, qu'est-ce qui explique le succès tonitruant de SACO Superfoods ?

Retour sur la success story d'une entreprise à la fois ambitieuse et audacieuse qui a tout misé sur le potentiel africain et la richesse plurielle de l'Afrique avec l'agriculture locale comme rampe de lancement de sa saga.

Enregistrée en 2016, en Angleterre, Soft African Commodities (SACO) est une compagnie née de l'inspiration de deux jeunes africains qui croient en l'Afrique. Franck Tahou, éminence grise ivoirienne travaillant dans la banque et la finance au Royaume-Uni, et Lucia Ndongala Tahou, son épouse, originaire de la République Démocratique du Congo, brillante enseignante à l'université de profession, décident un jour de tout plaquer, belles carrières inclues, pour jeter leur dévolu sur l'agriculture africaine et sur ce qu'elle a à offrir de prolifique au monde.

Il y a un besoin que Franck et Lucia identifient : le nombre croissant de personnes qui souhaitent de plus en plus manger sain. Ils proposent tout de suite le gingembre africain plus naturel, plus piquant, plus concentré et de meilleure qualité que les autres.

Le public adhère massivement à l'offre et la demande croît. C'est le début de la réalisation d'un rêve qu'ils ont nourri pendant plusieurs années : Ginger Flakes SACO, d'une simplicité extraordinaire dans sa fabrication, d'un arôme et d'un goût fantastique, voit ainsi le jour.

Franck et Lucia ont une vision claire de leur projet qui définit toute leur stratégie d'entreprise et qu'ils déclinent en deux points essentiels : d'une part, travailler avec les femmes africaines et favoriser leur autonomisation, et d'autre part, donner de la valeur ajoutée aux produits africains en les présentant sous leur meilleur jour et en les positionnant sur le marché mondial.

D'un commun accord et sur la base d'études approfondies menées sur le continent, Franck et Lucia, les fondateurs de SACO Superfoods, cibleront un certain nombre de produits cultivés en terre africaine pour démarrer leurs activités. Il s'agit entre autres du gingembre, de l'hibiscus, du baobab en poudre, des mangues séchées, de la poudre de moringa, et des pellicules de cacao transformées en thé.

La machine est lancée avec une idée qui a le mérite d'être claire : faire la promotion du Made in Africa en général et du Made in Côte d'Ivoire en particulier, pays d'où proviennentles matières premières servant à la fabrication de leur gamme de produits et représentant la phase pilote d'un projet qu'ils espèrent étendre à l'échelle de toute l'Afrique.

Par ailleurs, SACO Superfoods nourrit des ambitions beaucoup plus grandes pour l'Afrique. Pour preuve, de 5 kilogrammes de gingembre par mois à leurs débuts, la commande est passée à 100 kilogrammes minimum par mois auprès de ces femmes qui vivent, travaillent en Afrique et subviennent à leurs besoin grâce aux revenus issus de leurs activités agricoles. En somme, en ce qui concerne le gingembre tout particulièrement, ce sont six femmes qui s'occupent de leurs familles, nourrissent, soignent et scolarisent leurs enfants avec l'argent gagné dans cette collaboration gagnant-gagnant avec SACO Superfoods.

Six familles, à raison d'au moins trois membres par fratrie, soit dix-huit personnes, dépendent directement et exclusivement des retombées de ce partenariat avec SACO Superfoods. L'entreprise connaît une croissance exponentielle et possède désormais une boutique en plein centre de la grande ville de Manchester et qui est devenue aujourd'hui un lieu de référence en matière de promotion et de commercialisation de nourriture saine.

En plus de ce qu'il propose déjà sur le marché mondial, ce groupe envisage d'introduire très bientôt sur ledit marché les huiles de moringa, de gingembre, de baobab et même du savon naturel. Présente également sur les festivals et occupant le terrain de la vente en ligne, cette entreprise ambitionne d'aboutir à un processus pointu : de la plantation à la transformation de la matière première, en passant par la certification bio issus de leurs ateliers en vue d'offrir le meilleur aux clients.

Aussi, en mettant en place cette compagnie, Franck et Lucia,des investisseurs écoresponsables, ont une perception transversale du présent et de l'avenir : partir de l'agriculture comme tremplin pour investir l'industrie pharmaceutique et le secteur de la cosmétique, de l'automobile, de la construction et du recyclage des déchets.

De la production à la transformation, SACO Superfoods est en passe de tout révolutionner et hisser l'Afrique à un niveau inespéré dans un domaine, il y a peu, encore inexploré par les africains. Les trois étoiles obtenues au Great Taste Award 2020 par SACO Superfoods plaident amplement en faveur du sérieux et de la crédibilité de cette entreprise 100% africaine.