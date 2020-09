Congo-Kinshasa: Nouvel Evêque du Diocèse de Kabinda - Mgr Félicien Ntambue Kasembe aux commandes !

Dimanche 27 septembre 2020, le nouveau pasteur de Kabinda, Mgr Félicien Ntambue Kasembe, a été officiellement intronisé dans son Diocèse par l'Archevêque de Mbandaka-Bikoro, Mgr Ernest Ngoboko, en présence de plusieurs personnalités de marque. Parmi eux, il faut signaler les ministres par excellence de l'eucharistie, religieuses ainsi que des autorités politico-administratives du pays.

Dans son homélie du jour, l'Archevêque de Mbandaka-Bikoro a invité les fidèles du diocèse de Kabinda à respecter leur nouveau pasteur. « Comme un père pour ses fils bien-aimés, comme un bon pasteur pour son troupeau, offrez-lui le respect et la dignité, digne à son rôle de serviteur guide parmi vous», a-t-il dit.

Quant à Mgr Félicien Ntambue, le Célébrant principal de cette eucharistie l'a exhorté en se référant aux saintes écritures, qui disent quelque part «Réfléchissez bien que, vous avez été pris parmi les hommes et pour les hommes, vous avez été constitué non pour vous-même, mais pour des choses des Dieu».

Et d'ajouter, «Annoncer la parole de Dieu à toute occasion, à temps et à contretemps. Annoncer la vraie parole, celle qui conduit les peuples dont vous avez reçu la charge. Avoir en vous son véritable pasteur».

Enfin, Mgr Ernest a demandé au désormais Evêque de Kabinda de toujours se rappeler les deux tâches d'un Evêque selon Saint Pierre, à savoir : « la prière et l'annonce de la parole ».

Pour sa part, Mgr Félicien Ntambue Kasembe a invité l'assistance, en général, ses fidèles, en particulier, de prier pour afin qu'il soit à la hauteur de la charge lui confiée.

«Voici l'unique chose que je vous demande. Je vous la demande avec insistance, priez beaucoup pour moi afin que je sers courageusement et fidèlement le seigneur parmi nous, avec et pour vous. Je vous prie notre père Céleste dont la bonté est sans limite de vous bénir », a exhorté Mgr Félicien Ntambue l'actuel Evêque du Diocèse de Kabinda.

Situation géographique

Situé dans la province de Lomami, le diocèse de Kabinda s'étend sur une superficie de 56.625 km² et sa population est estimée à 1,54 Millions d'habitants parmi lesquelles 550 mille chrétiens catholiques.

Il faut signaler que ce Diocèse a été successivement gouverné par leurs excellences Mgrs Georges Ketel de 1953-1968, Matthieu Kanyama de 1969-1995 et Valentin Masengo de 1996-2018. Ensuite, une période de transition d'une année, 8 mois et 25 jours a été dirigée par l'administrateur diocésain Kitenge. Mgr Félicien Ntambue est donc le quatrième Evêque de ce diocèse.

Situé en plein centre de la République Démocratique Du Congo, il englobe les territoires de Kabinda et Lubao dans la province de Lomami. Aussi, retrouve-t-on une partie du territoire de Kabongo dans le Haut-Lomami et une partie du territoire de Lubefu et de Lusambo dans la province du Sankuru.

Quant à sa situation pastorale, le diocèse de Kabinda est limité au Nord par le diocèse de Tshumbe et de Kindu, au nord-ouest par le diocèse de Nkole, au Sud par le diocèse de Kamina, à l'Est par le Diocèse de Kindu et Kongolo. Enfin, à l'Ouest par les diocèses de Kananga, de Mbuji-Mayi et de Luiza.