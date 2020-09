Afrique: Temie Giwa-Tubosun - L'entrepreneur nigérian qui fait livrer du sang aux patients

Temie Giwa-Tubosun, 34 ans, voulait juste sauver des vies en livrant rapidement du sang aux patients qui en avaient le plus besoin. Mais aujourd'hui, ce simple acte de compassion lui vaut gloire et fortune.

En 2016, Mme Giwa-Tubosun fondait LifeBank, une entreprise de logistique qui collecte le sang auprès des banques de sang enregistrées et le livre aux patients dans les hôpitaux.

Au cours des quatre dernières années, l'entreprise a distribué environ 26 000 produits à plus de 10 000 patients dans près de 700 hôpitaux au Nigeria ; l'effort de Mme Giwa-Tubosun est aujourd'hui célébré dans son pays et à l'vél utilisant les entreprises pour résoudre un problème majeur de la société.

Elle a été mentionnée dans les médias internationaux, notamment CNN, Bloomberg, The Guardian et Newsweek. Elle a rencontré certaines des personnes les plus riches du monde, dont le milliardaire chinois et fondateur d'Alibaba, Jack Ma, ainsi que le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

Lorsque M. Zuckerberg s'est rendu au Nigeria en 2016, juste après le lancement de LifeBank, il a déclaré "C'est une chose (LifeBank) qui doit exister. Si elle peut réellement le faire, elle montrera un modèle qui aura un impact non seulement sur Lagos, non seulement sur le Nigeria, mais sur les pays du monde entier".

Jeune, futée et énergique cette entrepreneuse formée aux États-Unis s'est donné pour mission de réduire le nombre de décès maternels dans son pays.

Expérience personnelle

LifeBank est apparue par hasard. En février 2014, Mme Giwa-Tubosun a accouché d'un bébé prématuré dans un hôpital du Minnesota, aux États-Unis. Elle décrit le processus d'accouchement comme "compliqué et pénible".

Cette expérience l'a amenée à réfléchir au sort de nombreuses autres femmes nigérianes qui n'ont pas eu la chance de voyager à l'étranger pour avoir un bébé.

"Je savais à quel point je me sentais mal dans mon lit d'hôpital, ce que ressentent d'autres femmes dans des conditions similaires. J'ai décidé que je devais sauver des vies", dit-elle dans un entretien avec Afrique Renouveau, ajoutant qu'elle aurait pu mourir d'une hémorragie post-partum - la perte de sang - si elle avait livré le bébé au Nigeria.

"À ce moment-là, j'ai su que je devais trouver ce problème dans mon pays et essayer de le résoudre. Je savais que cela m'apporterait de la joie et une destinée."

Select Author:

En fait, elle n'avait pas besoin de trouver le problème ; il était sous ses yeux. "Huit femmes sur dix qui se vident de leur sang (lors de l'accouchement) peuvent être sauvées si le sang est facilement disponible", souligne-t-elle.

Le Nigeria est responsable de "près de 20% de tous les décès maternels dans le monde", selon l'Organisation mondiale de la santé, ajoutant que : "Entre 2005 et 2015, on estime que plus de 600.000 décès maternels et pas moins de 900.000 cas de quasi-accidents maternels se sont produits dans le pays".

Le Service national de transfusion sanguine nigérian s'alarme fréquemment de la diminution du nombre de donneurs de sang dans le pays. Par exemple, à Lagos où se trouve le siège de LifeBank, seulement 80 000 pintes (soit 43 %) des 185 000 pintes de sang nécessaires chaque année sont collectées.

LifeBank s'est facilement taillé une place de choix. Les patients qui ont besoin de sang ou les hôpitaux, en particulier dans les zones rurales, n'ont pas accès aux banques de sang ; les banques de sang recherchent de tels patients et hôpitaux. LifeBank fait le lien entre les deux, en fournissant les bonnes informations sur le type et la sécurité du sang et de l'oxygène et en assurant des livraisons rapides.

"Les commandes sont un processus transparent", explique Mme Giwa-Tubosun. Les patients ou les médecins passent leurs commandes via le site web ou l'application de LifeBank ou simplement en téléphonant à la société. L'entreprise contacte alors immédiatement la banque de sang la plus proche du patient, et l'opération de livraison est activée.

Parfois, c'est à moto que l'on se fraye un chemin à travers les embouteillages dans les villes densément peuplées comme Lagos ; d'autres fois, c'est un drone qui vole au-dessus de la ville pour déposer le colis ; dans les zones fluviales, des bateaux sont utilisés pour assurer des livraisons rapides.

L'entreprise utilise Google Maps pour calculer et surveiller les itinéraires entre l'emplacement des banques de sang, des véhicules de livraison et des hôpitaux.

"Nous travaillons avec 100 banques de sang à travers le Nigeria. Nous disposons d'une base de données de leur inventaire", dit-elle.

Son ambitieux plan d'expansion est en bonne voie, en partie grâce au premier prix de 250 000 dollars qui lui a été décerné en 2019 par l'African Netpreneur Prize Initiative, organisé par la Fondation Jack Ma.

Opérant actuellement dans les États nigérians de Lagos, Oyo, Kano, Rivers et la capitale Abuja, Mme Giwa-Tubosun espère pouvoir bientôt s'installer dans d'autres villes et villages du nord-est du Nigeria.

Dans le même temps, elle a le regard tourné vers d'autres pays africains. L'année dernière, elle s'est associée à l'Agence de sécurité des réseaux d'information du gouvernement éthiopien pour tester avec succès des drones qui collectent du sang dans les banques de sang et le livrent aux hôpitaux.

Elle espère trouver une place en Éthiopie à l'avenir. "Mais au moment où cette interview sera publiée", s'enthousiasme-t-elle, "nous serons au Kenya à livrer du sang et de l'oxygène aux hôpitaux, aux patients.

"Nous avons le même problème dans la plupart des pays d'Afrique - et même dans le monde entier. Il y a une demande pour des fournitures essentielles de sang et d'oxygène, au bon endroit et au bon moment".

Défis

Mais les choses n'ont pas été faciles pour Mme Giwa-Tubosun, qui continue de jongler entre la gestion d'une entreprise en pleine expansion dans un environnement commercial difficile et la prise en charge de son enfant de six ans tout en étant une épouse.

"Le soutien de ma famille est la clé de notre succès", reconnaît-elle.

L'environnement des affaires au Nigeria n'est pas des plus amicaux. Elle en atteste : "Si vous pouvez créer une entreprise à Lagos, vous pouvez le faire n'importe où ailleurs. Ce serait du gâteau".

Elle a dû faire face à des défis tels que l'octroi de licences, l'opacité de l'environnement réglementaire, le manque de financement, la médiocrité des infrastructures - eau, routes, électricité - etc. "Les mauvaises routes endommagent nos véhicules. Nous devons avoir un générateur de secours pour l'électricité."

Pourtant, elle affirme que "le Nigeria est très prometteur. Je dois faire ma part. Et je vais dire à d'autres jeunes entrepreneurs de prendre un risque, de s'engager dans des opérations évolutives, intelligentes et efficaces. Le marché est énorme".

Les femmes d'affaires nigérianes doivent-elles faire face à d'autres défis uniques ? "Les femmes qui font des choses peu communes sont confrontées à des défis", dit-elle en haussant les épaules. "C'est une société incroyablement patriarcale. Mais j'aime faire les choses difficiles."