Afrique: Un tournant pour les systèmes de santé africains ?

Avec près de 1,4 million de cas confirmés de COVID-19 et plus de 32 000 décès enregistrés en Afrique à la mi-septembre, la pandémie a considérablement mis à rude épreuve des systèmes de santé déjà surchargés dans toute la région, affectant encore davantage la prestation d'autres services de santé essentiels, tels que la vaccination et les services de santé sexuelle et reproductive. Ces services essentiels sont vitaux pour protéger les populations les plus vulnérables et marginalisées, et pourtant elles sont parmi les plus affectées par la pandémie.

Depuis que le premier cas de la COVID-19 a été confirmé sur le continent en février 2020, la réponse de l'Afrique, sous l'égide des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), a été remarquable. Les gouvernements ont rapidement mis en place des mesures de santé publique pour enrayer sa propagation.

Cependant, il en faut davantage pour garantir que l'Afrique profite de l'urgence du moment pour mettre en place des systèmes plus résistants et plus équitables, équipés pour résister aux menaces futures et protéger les populations, en particulier les plus vulnérables et les plus marginalisées.

La réponse concertée de l'Afrique a réuni des travailleurs de la santé de première ligne, des décideurs politiques, des responsables de systèmes de santé et la société civile de tout le continent afin de partager les expériences, les perspectives et les meilleures pratiques. Une des questions qui se posent est de savoir comment l'Afrique peut saisir cette occasion pour réinventer le système de santé et mieux le construire. Voici cinq possibilités de rapide succès :

Rosemarie Muganda-Onyando

Les communautés doivent s'approprier et co-créer des solutions

Si toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, l'engagement communautaire reste essentiel pour définir les besoins et déployer des approches centrées sur les personnes afin de co-créer des solutions.

En faisant des communautés et des travailleurs de la santé de première ligne des parties prenantes clés dès le départ, les systèmes de santé africains auront plus de chances de fournir des services de soins de santé primaires de qualité et durables.

Renforcer la qualité et l'utilisation de données inclusives pour orienter les décisions

Les systèmes de santé doivent améliorer la qualité et l'utilisation de données inclusives pour orienter les décisions politiques, les investissements et les améliorations de la prestation de services tout en réduisant au minimum les inégalités d'accès aux services entre les sexes et les autres vulnérabilités.

La pandémie a mis en évidence la nécessité de disposer de solides systèmes d'information sanitaire qui recueillent et utilisent des données de qualité, opportunes et fiables, ventilées par sexe et selon d'autres critères, afin de repérer les lacunes et de mettre en évidence la situation critique des populations vulnérables, et ce afin d'élaborer des politiques adaptées.

Investir plus et plus intelligemment

Les gouvernements africains doivent investir davantage et de manière plus intelligente pour mettre en place des systèmes de santé plus équitables et plus résistants. En outre, les gouvernements doivent supprimer les obstacles financiers à l'accès aux services de santé. L'impact de la pandémie COVID-19 a démontré que chaque secteur est dépendant du système de santé. C'est l'occasion pour le continent de donner la priorité au financement public de la santé et d'investir dans des innovations qui accélèrent l'équité en matière de santé.

Mettre en place des systèmes de soins de santé primaires solides et gérer les ressources humaines dans le secteur de la santé

La pandémie a mis en évidence l'importance des soins de santé primaires et des prestataires de première ligne dans la gestion de la préparation et de la réponse à la pandémie. L'expérience des agents de santé de première ligne montre que la pénurie de personnel de santé, la fourniture insuffisante d'équipements de protection individuelle et la dépendance excessive à l'égard des services volontaires des agents de santé communautaires ont empêché de faire face aux effets indirects de la pandémie sur la prestation des services de santé essentiels.

Renforcer les chaînes d'approvisionnement et harmoniser les systèmes réglementaires

Alors que nous nous efforçons de développer et d'étendre les innovations en matière de santé, il est impératif de supprimer les obstacles à un accès équitable et en temps voulu aux produits de santé essentiels.

L'Afrique doit assurer une plus grande harmonisation des systèmes réglementaires entre les pays pour accélérer les réglementations et la disponibilité de produits de santé de qualité, notamment les vaccins, les diagnostics, les médicaments et les solutions numériques. L'accès équitable aux solutions de santé devrait être intégré dans les systèmes de prévision, d'approvisionnement et de chaîne d'approvisionnement et dans le déploiement de modèles de prestation innovants pour atteindre les personnes dans le besoin.

L'évolution de la pandémie nous rappelle la nécessité de mettre en place des politiques équitables qui institutionnalisent l'accès et la disponibilité de la santé pour tous. C'est le moment pour les dirigeants africains de se montrer à la hauteur de la situation et de s'attaquer aux inégalités structurelles en matière de santé.

À propos des auteurs :

Rachel Ndirangu:

Rachel Ndirangu est la responsable de la politique régionale et du plaidoyer pour PATH. Elle apporte un soutien technique aux initiatives politiques et de plaidoyer en République démocratique du Congo (RDC), au Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda, ainsi qu'aux organismes régionaux de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), en se concentrant sur la santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI), la vaccination, la recherche et le développement, et d'autres domaines de la politique de santé menés par les programmes PATH.

Rosemarie Muganda-Onyando:

Rosemarie Muganda-Onyando est la directrice régionale du plaidoyer pour l'Afrique de PATH. Elle dirige des équipes nationales travaillant sur des programmes de recherche, de plaidoyer et de politique publique en matière de reproduction et de santé maternelle et infantile dans plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo (RDC), le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Ouganda, en fournissant un leadership stratégique et des conseils techniques.