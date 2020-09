Congo-Kinshasa: Plus de 100 cas de choléra signalés à Luvungi au Sud-Kivu - Me Luc Fikiri lance un SOS aux autorités

Déterminé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise, Me Luc Fikiri Murefu ne cesse de se battre bec et ongles pour porter haut la voix des sans voix ainsi qu'apporter son soutien et son savoir-faire dans divers problèmes des congolaises et congolais, question de favoriser l'émergence de la République démocratique du Congo, pour le bien-être de tous.

Depuis la ville de Philadelphie, aux Etats-Unis d'Amérique, où il séjourne, cet acteur de la société civile a, à travers une déclaration faite lundi 28 septembre, sonné la trompette au sujet de la résurgence du Cholera, dans la province du Sud-Kivu, précisément à Luvungi, dans la pleine de la Ruzizi. D'où, lance-t-il un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une bonne prise en charge des malades.

Plus de 140 cas de choléra sont déjà enregistrés depuis quelques semaines, dans cette localité de Luvungi située à 20 Km de Sange dans le territoire d'Uvira, fait savoir cet avocat des droits de l'homme et ressortissant de la province du Sud-Kivu, tout en se basant sur des données concrètes récoltées par ces équipes et proches sur terrain. Me Luc Fikiri précise ainsi qu'il s'agit d'une situation d'urgence qui demande l'appui des autorités compétentes afin d'empêcher la propagation de cette épidémie. « Nous sommes dans une situation d'urgence qui appelle à l'unité de tous les congolais. Cette situation est due au cholera qui frappe nos frères et sœurs du Sud-Kivu, précisément dans la pleine de la Ruzizi, au village de Luvungi, territoire d'Uvira. Pour l'heure, on compte déjà plus de 140 cas confirmés et des morts aussi. Déjà, quelques semaines se sont écoulées depuis que cette maladie frappe dans cette partie du pays sans que les autorités ne réagissent pour apporter mains fortes», a-t-il clairement déclaré.

A l'en croire, ce sont simplement des prélats catholiques ainsi que des religieuses de cette partie du pays qui, tant bien que mal, s'occupent de la prise en charge des malades dont certains agonisent déjà, faute d'une assistance idoine.

Tout en précisant avoir de son côté envoyé des moyens, minimes ou suffisants soient-ils, pour assister les malades, cet acteur de la société civile note tout de même que l'appui des autorités demeurent indispensable. Ainsi, appelle-t-il spécialement le ministre de la santé, le Docteur Eteni Longondo, à dépêcher des équipes sur terrain pour suivre cette situation. «J'invite le président de la République, le gouvernement, principalement le ministre de la santé Eteni Longondo de ne ménager aucun effort pour venir en aide à cette population. J'appelle le ministre de la santé à dispatcher les professionnels de santé pour apporter de l'aide. La plus grande crainte est que les infirmiers soient des bénévoles, et je ne vois pas comment peuvent-ils continuer à aider nos populations», Indique-t-il.

Cet avocat des droits de l'homme rappelle qu'il est question d'éviter des morts en cascade comme c'était le cas avec l'épidémie à virus Ebola ou encore le coronavirus qui règne encore dans le pays. Ce sera une catastrophe si cette maladie s'étend vers le centre d'Uvira et Bukavu qui comptent des millions d'habitants.

Me Luc Fikiri Murefu recommande à tout un chacun la mise à l'écart des polémiques politiciennes en faveur d'une cohésion pour lutter contre diverses épidémies qui frappent le pays.