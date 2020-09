Congo-Brazzaville: Jackson Muleka - Un premier but qui fait du bien

Jackson Muleka s'est bien adapté à sa nouvelle équipe. Pour son deuxème match, le Congolais a inscrit son 1er but en Jupiler Pro League en Belgique, avec le Standard de Liège.

Une réalisation qui permet aux Rouches d'obtenir le point du nul contre Zulte Waregem (2-2). "C'est un nouveau challenge. Je vais travailler et beaucoup donner. Je veux apporter un plus à ce maillot. On était mené et le coach m'a demandé au moins d'apporter quelque chose à l'équipe. J'ai marqué, et essayé de chercher un autre but pour donner la victoire mais Dieu merci pour ce match", a t-il déclaré.

Pour ce match, Muleka était entré en jeu quelques instants plus tôt. Par ailleurs, l'attaquant sera très attendu ce jeudi en match retour de garrages pour l'Europa league.