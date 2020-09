Algérie: Mercato - Lyon se tourne vers Islam Slimani

L'Olympique Lyonnais, qui s'attend à un ou des départs dans sa ligne d'attaque, est passé à l'action en ouvrant les négociations avec Islam Slimani.

Où jouera Islam Slimani cette saison ? À un an de la fin de son contrat chez un Leicester qui ne compte pas sur lui, l'Algérien est toujours dans l'attente. Pendant ce mercato, la Fiorentina, Rennes et même un retour à Monaco ont été évoqués. Ce mardi, RMC annonce que Lyon est entré en négociations avec le champion d'Afrique 2019 et que le club rhodanien vise à avancer sur ce dossier si un joueur déjà en place quitte le club d'ici la fin du mercato lundi prochain...

L'attaquant international algérien (68 sélections, 27 réalisations), passé par l'AS Monaco la saison passée (9 buts et 7 passes décisives en 18 apparitions), est séduit par la possibilité de rejoindre les pensionnaires du Groupama Stadium. Le Fennec pourrait d'ailleurs être libéré de sa dernière année de contrat avec Leicester, ce qui faciliterait évidemment un peu plus l'opération. Toutefois, cette possible arrivée d'Islam Slimani reste conditionnée à un départ dans le secteur offensif surchargé à disposition de Rudi Garcia.