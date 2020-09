Afrique de l'Ouest: La bourse à l'épreuve de la pandémie à Covid-19

Les marchés financiers, communément appelé Bourse, sont des lieux où s'échangent des produits financiers, tels que les actions , les obligations , les produits dérivés, les OPCVM etc. La BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) offre trois types de produits financiers : Les actions (titre de propriété), les obligations (titres de créances) et les droits (droits de souscription).

lieu de financement pour les entreprises, les états et leurs collectivités mais également un lieu de placement pour les investisseurs personnes physiques et personnes morales.

Ce dernier rôle permet aux particuliers de devenir actionnaires de sociétés cotées via l'achat d'actions ou de devenir créanciers de ces dernières, de l'Etat, ses collectivités locales, ou des corporates par le biais d'obligations émises sur le marché financier.

Ce double rôle lui permet d'assurer en permanence la formation des prix par la confrontation de l'offre et de la demande, et aussi lui confère le titre de meilleur baromètre de la santé de l'économie.

En effet, les indices boursiers constituent la meilleure synthèse de la santé de l'économie d'un pays ; car il est à noter qu'ils sont généralement constitués d'un échantillon d'entreprises cotées qui proviennent de divers secteurs d'activités économiques, ou du même secteur dans le cas des indices sectoriels, et qui sont suffisamment significatives pour représenter l'ensemble de l'économie ou un secteur donné.

Ainsi, de l'analyse du comportement d'un indice, on peut en déduire la situation d'une économie ou d'un secteur d'activité.

« La BRVM, de forts signes de résilience face au COVID 19 »

La crise sanitaire mondiale liée à la COVID 19 s'accompagne de graves conséquences économiques pour l'Afrique et les Bourses ne sont pas épargnées malgré les signes de résilience dont elles font montre depuis le début de la pandémie.

Tous les regards sont en effet rivés sur les marchés boursiers qui alternent tendances baissières et haussières de leurs indices dû en partie par l'incertitude qui gagne du terrain chez certains investisseurs.

Dans le milieu de la finance, les bourses sont mises à rude épreuve quant à leur capacité à surmonter cette crise.

« La BRVM, un pari pour l'avenir »

A contrario, la situation actuelle représente une belle opportunité pour les entreprises en recherche de financement qui n'ont pas manqué de se manifester notamment dans la structuration d'opérations à même de financer les plans de riposte pour minimiser l'impact de la pandémie.

Ainsi, les « Bons Sociaux COVID » ont vu le jour et ont permis de mobiliser, environ 2 003 milliards de francs CFA sur le marché monétaire, du début de la pandémie au 14 août 2020.

Il s'agit de Bons Assimilables du Trésor de maturité 3 mois émis par voie d'adjudication à des taux précomptés inférieurs ou égaux à 3,75%.

Par ailleurs, la baisse des titres, sur le compartiment actions, pourrait aussi profiter aux investisseursavertis qui souhaitent se projeter sur le long terme en constituantun portefeuille au fil des tendances baissières du marché et ainsi optimiser les Coûts Moyens Pondérés de leurs titres en portefeuille.

En effet, loin des chutes enregistrées sur les places boursières occidentales, la BRVM se maintient tout en enregistrant des baisses historiques.

Cependant, il faut le rappeler, ces baisses sont surévaluées et la plupart sont décorrélées des fondamentaux des sociétés qui restent solides avec une certaine résilience face à la COVID 19et de bonnes perspectives de développement post-pandémie.

Dans cet ordre d'idées, l'investissement à la BRVM représente à ce jour un pari prometteur pour l'avenir.

A propos de Invictus Capital & Finance

Invictus Capital & Finance (ICF) est une Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) au capital de 500 000 000 (cinq cents millions) FCFA, agréée par le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) sous le numéro « SGI/2019-02 » et dont le siège se trouve à Dakar, au Sénégal.

ICF a pour objet d'accompagner les entreprises, les gouvernements, les collectivités, les institutions financières et les particuliers à travers des services financiers adaptés.

Elle offre des services de gestion et d'intermédiation dans les opérations financières et dans divers secteurs et intervient aussi bien sur les opérations du marché financier que sur les opérations hors marché.

Chez Invictus Capital & Finance, nous nous engageons dans un processus d'acquisition de résultats en tant que conseiller financier pour permettre à notre clientèle de lever des fonds, de restructurer leur dette, d'optimiser le rendement de leurs investissements, etc.

Nous mettons tous les moyens appropriés, les plus innovants, afin de répondre aux attentes de notre clientèle, avec diligence et efficacité, et leur apporter un couple risque/rendement optimisé en fonction de leur profil d'investisseur que nous établissons au préalable.

Nous accordons une importance capitale à cet exercice afin de mieux nous projeter à la place du client et comprendre ses besoins et attentes aussi bien en termes de mobilisation de ressources que d'investissement.

Notre slogan : « Votre capital nous intéresse, Votre patrimoine nous concerne » illustre parfaitement notre engagement, empreint d'éthique et de déontologie, envers la clientèle qui est conseillée avec le plus grand soin par nos collaborateurs disposant d'un savoir-faire et d'un capital-expérience inégalés sur le marché financier.