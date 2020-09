Madagascar: Miss Monde - Nellie Anjaratiana défendra la cause des jumeaux de Mananjary

Porte-drapeau d'un Madagascar uni, et plein d'atouts, Nellie Anjaratiana tient à véhiculer une image forte du pays et du peuple malgache.

Si la tenue de la cérémonie du prestigieux concours de beauté Miss Monde a été décalée, les miss en lice continuent leur préparation. Nellie Anjaratiana, Miss Madagascar 2020 ne déroge pas à cette règle. Elle va non seulement pour y représenter sa beauté mais surtout pour défendre les couleurs de Madagascar.

Ayant à cœur le sort des enfants en difficultés, Nellie Anjaratiana est très impliquée dans des actions sociales qui font partie de l'esprit de base du concours Miss Monde auquel elle participera. Si elle a travaillé étroitement avec des associations caritatives et des orphelinats, Nellie continue sur cette lancée en portant son choix sur la cause des jumeaux de Mananjary pour le dit concours. Un cas qui lui tient à cœur pour la simple raison qu'il est important d'offrir à chaque enfant l'opportunité de grandir dignement dans un environnement où il puisse s'épanouir pleinement. « L'idée n'est pas de changer la mentalité étant donné que c'est une pratique qui fait partie d'une identité culturelle dans cette région.

Seulement, mon but est d'apporter aide et soutien à ces enfants. La portée de l'écharpe de miss pourrait avoir un impact positif que ce soit de mettre la lumière sur ces enfants ou dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Parce que chaque enfant mérite de vivre pleinement cette période de sa vie afin de devenir un adulte responsable et fiable, et non de perdre l'innocence pour survivre» relate-t-elle.

Porte-drapeau d'un Madagascar uni, et plein d'atouts, Nellie Anjaratiana tient à véhiculer une image forte du pays et du peuple malgache. Mise à part sa grande implication dans les œuvres humanitaires, Nellie Anjaratiana est aussi mature qu'empathique et indépendante. Trois qualités qui lui seront d'une grande nécessité dans cette course pour l'écharpe de Miss Monde. Du haut de ses 24 ans, Nellie Anjaratiana a les atouts nécessaires pour briller parmi les autres miss en lice pour la couronne.

Pour rappel, la cérémonie de Miss monde a été prévue se tenir au mois de Novembre en Thaïlande. Cependant, à cause de la crise de la Covid-19 qui sévit dans le monde, l'organisation Miss Monde a décalé la cérémonie au second semestre de l'année 2021, le temps que la pandémie se calme et que toutes les restrictions de voyage soient levées.