Madagascar: Volleyball / Ligue Atsimo Andrefana - Les techniciens et arbitres en formation

Depuis ce mois de septembre, les instances sportives reprennent petit à petit leurs activités. Mais à défaut d'autorisation de compétitions, les différentes Fédérations se focalisent sur la formation de ses techniciens.

La Fédération malgache de volleyball (FMVB) n'est pas à côté de la plaque sur ce sujet. D'ailleurs, des formations pour toutes les ligues régionales en font désormais partie de l'agenda de la Fédération pour ce second semestre de la saison. C'est la ligue Atsimo Andrefana qui a commencé ce programme depuis ce lundi et cela s'étalera pour toute cette semaine. L'ouverture officielle a été assistée par le directeur régional de la jeunesse et des sports, Franklin Andrianarivo et la présidente de la ligue Veromanitra Haingovololona Nadia Fanomezantsoa.

En effet, vingt-cinq techniciens dont prof d'Eps, coaches et arbitres issus de la section Sakaraha et Ampanihy suivent les cours. Ceux-ci sont animés par le directeur technique national (DTN) Jean Honoré Razafinjatovo et les instructeurs du conseil central des arbitres. La formation se divise en deux séances : la séance théorique d'un part, et la séance pratique d'autre part. Plusieurs sujets seront abordés pendant les jours de formations si on ne cite que la méthodologie et la théorie de l'entraînement, le mini volleyball, l'arbitrage de volleyball et de beach volleyball.

Pour la suite, c'est à la ligue Alaotra-Mangoro d'entamer son tour. La formation pour la ligue Anosy et Menabe est programmée pour le mois de novembre. Selon les explications, une compétition de beach-soccer jumelée avec la formation pour la ligue Boeny sera programmée en mois de décembre à Mahajanga.