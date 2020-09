Madagascar: Internet mobile - Lancement du Sanza touch par Orange en collaboration avec Google

Orange collabore avec Google pour la promotion de l'accès à Internet via smartphone.

Le coût moyen d'un smartphone, d'entrée de gamme dépasse encore aujourd'hui 60% du revenu mensuel moyen. Pour promouvoir l'inclusion numérique, Orange lance une nouvelle solution sur le marché.

Sanza touch, c'est le nouveau smartphone Orange exclusif lancé par Orange, en collaboration avec Google. Ce nouvel appareil 4G Android (Go edition) le plus abordable sur le marché a été présenté par la multinationale, dans le cadre de la programmation du GSMA Thrive Afrique 2020. Selon les promoteurs de la solution, ce nouveau lancement prometteur, effectué en collaboration avec Google, s'appuie sur les efforts déployés depuis le lancement d'Android (Go edition)en 2018 pour accélérer le rythme de l'adoption numérique à travers le continent africain. Selon les informations, ce téléphone coûtera près de 30 $US, soit environ 120 000 ariary, un prix très abordable destiné à faire de ce smartphone l'appareil le plus accessible du marché dans le but de favoriser l'inclusion numérique et de fournir à davantage de personnes un accès à l'Internet mobile.

« Le Sanza touch est une alternative accessible à tous en raison de son prix et de ses caractéristiques. Il intègre notamment l'application Payjoy, qui permet aux clients d'aller au-delà de la barrière budgétaire en payant leur smartphone en plusieurs fois (selon disponibilité dans les pays). Ce smartphone 4G dispose d'un écran 4.0', d'une mémoire de 8Go et d'une batterie de 1 750 mAh offrant une autonomie de plus de 4h en streaming vidéo. Les clients retrouveront toute la collection d'applications d'Orange (Orange et moi, Orange Money, Livescreen pour rester informé à tout moment), ainsi que les applications les plus populaires comme YouTube Go, Google Go, Facebook et WhatsApp », a communiqué le siège d'Orange.

Lancé à Madagascar. A noter que la gamme Sanza a été lancée pour la première fois en avril 2019 dans 13 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Elle permet à de nombreux clients de découvrir Internet pour la première fois et de profiter des avantages offerts par la connectivité. À compter du mois d'octobre 2020 le smartphone Sanza touch sera proposé avec une offre mobile (appels, SMS, Internet) à environ 30 $US. Il sera commercialisé dans la plupart des pays de la zone Afrique et Moyen-Orient, à commencer par la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et Madagascar. « Orange souhaite accélérer fortement l'accès à la connectivité sur le continent africain. Une des barrières à l'utilisation d'Internet est le prix et la facilité d'utilisation de la plupart des smartphones.

Le partenariat avec Google pour proposer à la vente le smartphone Sanza touch nous permettra de résoudre ce problème grâce à son prix abordable et à ses fonctionnalités avancées. Alors que 90 % de la population mondiale est désormais couverte par le haut débit mobile, 3,3 milliards de personnes qui, bien qu'elles vivent dans des zones couvertes par le haut débit mobile, restent non connectées pour des raisons de coût, de faible niveau d'alphabétisation et de compétences numériques »,a soutenu Alioune Ndiaye, DG d'Orange Middle East and Africa. Bref, cette nouvelle solution d'Orange permettra à une bonne partie de la population malgache d'avoir accès et d'expérimenter les technologies numériques à travers les smartphones.