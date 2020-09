Madagascar: Fist Global Challenge - La Robotique Made in Mada est compétitive

Travailler à la Nasa est un rêve de ces jeunes malgaches talentueux.

Depuis très longtemps, la robotique ne figure pas en général dans la liste des préoccupations de la Grande Ile. Elle ne remplit pas l'assiette. Bref, le robot est considéré comme un « petit machin » pour les « chérubins » riches. Pourtant, la conférence de presse offert par Stem for Good Madagascar qui s'est tenue à l'amphithéâtre NextA Andranomena, hier à 10 heures 15 a apporté une vision originale de l'importance des robots à Madagascar.

FGC a été initié par l'association FIRST initié par DEAN KAMEN et a pour objectif de susciter la passion pour les Sciences, la Technologie, l'ingénierie et les Mathématiques parmi les jeunes du monde entier. Cet événement regroupe chaque année des milliers de jeunes de 14 à 18 ans des quatre coins du monde autour des plus grands défis de l'humanité, l'objectif principal étant de fédérer les futurs leaders scientifiques et technologiques dans le même esprit de coopération afin d'atteindre les objectifs du développement durable pour tous.

En effet, lors de la compétition internationale du 27 juin au 25 septembre, qui s'est effectué en ligne, Madagascar figure dans les cinq meilleures équipes sur 190 pays. Bien que onze défis ne soient pas encore examinés par les jurys et le résultat final sera proclamé le 31 octobre, Cynthia Ambinintsoa et son équipe sont confiantes. Ce résultat provisoire est la suite d'un travail intensif sans relâche qu'a effectué la jeune équipe. « Il nous arrive de dormir très tard, à 3 heures du matin » a affirmé Tahiry Randrianjatovo, l'un des participants.

Le développement de la robotique pose un énorme défi pour les pays pauvres comme Madagascar. « Nous travaillons particulièrement pour les moins de 18 ans pour compenser de manière pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Pour Madagascar, nous enseignons le codage et la robotique éducative. Nous nous efforçons également de convaincre le gouvernement et les organisations d'adopter la formation STEM et de la soutenir en investissant dans de jeunes scientifiques qui commenceront bientôt à faire leur marque dans le monde », explique Adrienne Irma Rabemanantsoa, mentor de l'équipe. STEM for Good ne se contente pas de recruter les génies de la capitale malgache. Les membres de l'association savent pertinemment que Madagascar regorge de Talents. Alors ils se lancent officiellement dans les 22 Régions pour dénicher les jeunes scientifiques.