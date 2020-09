Ghana/Madagascar: Football - Madagascar affrontera le Ghana en Turquie

Les Barea classés à la 91e place mondiale défieront les Ghanéens, 46e rang mondial, le 12 octobre.

Rebondissements. A quelques jours des journées FIFA, les noms des adversaires et le lieu de rencontre des matchs amicaux auxquels les Barea de Madagascar vont disputer ne cessent de changer. Après le Portugal et le Maroc, c'est la Turquie qui va finalement accueillir le match amical dans le cadre des journées FIFA opposant les Barea aux Black Star du Ghana le 12 octobre. « Pour Madagascar payer plus de 100 000 euros pour aller au Maroc, c'était malheureusement impossible. Pour le regroupement, les Barea s'entraîneront du 5 au 9 octobre au Luxembourg avec un match d'entraînement, le vendredi soir contre l'équipe de D1 du Swift Hesperange.

Du 10 au 14 octobre, ils continueront la préparation en Turquie. Le match amical contre le Ghana sera disputé, le mercredi 12 octobre et sera retransmis en direct sur TVM » a publié, Nicolas Dupuis sur les réseaux-sociaux. Cette décision de regroupement a été prise par le technicien français d'un commun accord avec le président de la République et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Lors du dernier amical opposant Madagascar au Ghana en 2015, ce sont les Malgaches qui se sont imposés sur le score de 2 buts à 1.

Les Barea classés à la 91e place mondiale défieront les Ghanéens, 46e rang mondial. Le Ghana a remporté la Coupe d'Afrique des nations à quatre reprises en 1963, 1965, 1978 et 1982, et détient en 2014 le record du nombre de huit finales disputées. Ils ont participé à trois phases finales de la Coupe du monde, en 2006, en 2010 où ils atteignent les quarts de finale, et en 2014. Les Ghanéens sont des adversaires de taille pour les Malgaches. Reste à savoir la décision de la fédération malgache de football qui a son dernier mot à dire.