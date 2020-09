Afrique: 36ème Cérémonie des Awards de l'Institut Afrique-Amérique - Le Président Macky Sall honoré par un Prix de l'Excellence

À l'occasion de son 36e gala annuel de remise de distinctions, l'institut Afrique-Amérique (Iaa) a récompensé, ce 22 septembre à New York, le Président de la République Macky Sall du «Prix de l'excellence» et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou du «Prix du leadership présidentiel».

Les deux chefs d'État ont été distingués en même temps que quatre autres personnalités : l'avocate et professeur de Droit américaine Sherrilyn Ifill, la Béninoise Claude Borna, dirigeante de la start-up Sémé City, l'actrice afro-américaine Issa Rae et le Nigérian Dr Benedict Oramah, président d'Afreximbank.

L'Iaa met en lumière, depuis 1984, les «succès» de l'Afrique et des Afro-descendants à travers le monde.

La mission de cette organisation pour l'éducation, fondée en 1953, est de faire progresser le développement du continent à travers l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, l'organisation d'activités et la promotion d'un plus grand engagement entre l'Afrique et les États-Unis par le biais de bourses d'études.

Les prix ont été remis lors d'un gala annuel. Une activité qui permet à l'Iaa d'organiser sa plus importante levée de fonds en vue de poursuivre son objectif de promotion d'un dialogue éclairé entre l'Afrique et l'Amérique sur la base de l'éducation et de la formation.

En raison de la pandémie du nouveau coronavirus, la 36ème cérémonie des Awards de l'Iinstitut Afrique-Amérique s'est déroulée en visioconférence et a été diffusée sur des supports digitaux.

La récompense du Président Macky Sall lui a été virtuellement remise par Derrick Johnson, Président de la célèbre Association nationale pour la promotion des personnes de couleur (Naacp).