Soudan: Lt.-Général Daglo - Les questions de l'Est Soudan seront bientôt résolues

Sinkat — Le Premier Vice-Président du Conseil de Souveraineté de Transition, lieutenant général Mohamed Hamdan Daglo, a souligné que les questions des trois États de l'Est du Soudan seront résolues très proche.

Dans un discours qu'il a prononcé lors de sa visite à la localité de Sinkat dans l'État de la Mer Rouge accompagné du membre du Conseil de Souveraineté, professeur Siddiq Tawer, et du Ministre du Gouvernement Fédéral, Yousif Adam Al-Dhai, pour participer à la paix, au développement et à la justice.

Le lieutenant-général Daglo a salué le peuple de l'Est du Soudan, soulignant qu'il se tiendra au côté du peuple de l'Est Soudan pour éliminer la marginalisation, unir les rangs et combler le fossé dans le tissu social.

Il a affirmé que le Soudan allait avant vers la transition démocratique.

La conférence a également été adressée par le Wali (gouverneur) de l'État de la Mer Rouge, ingénieur Aballa Shengray, qui a affirmé la capacité du peuple de l'Est du Soudan à aller en avant vers l'ère démocratique.

Il a déclaré que la conférence incarnait l'approche démocratique en exigeant les droits légitimes, louant le rôle de l'administration indigène dans l'apport de la paix, espérant que cette position conduira à surmonter les défis du développement.

Le chef du Haut Conseil des Chefs des Beja, Mohamed Al-Amin, a souligné l'injustice et les souffrances dont la région a été vu sous les anciens régimes depuis l'indépendance du Soudan, affirmant le soutien de l'Est Soudan à la Glorieuse Révolution de Décembre.

Le Premier Vice-Président du Conseil de la Souveraineté de Transition, lieutenant général Mohamed Hamdan Daglo, a reçu les recommandations et les décisions de la conférence qui ont été incluses dans la déclaration finale de la conférence.

Les décisions comprenaient le rejet catégorique de la piste de la paix à l'Est Soudan dans les négociations de Juba, les violations de la nomination du Wali (gouverneur) de l'État de Kassala et l'ingérence étrangère dans les affaires du pays, ainsi que la suspension des plans agricoles et industriels et l'activité minière dans les régions de l'Est du Soudan, jusqu'à ce que des bases soient établies pour répondre aux intérêts des populations de la région.