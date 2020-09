Soudan: Arrivée du cadeau des boulangeries Egyptiennes au Soudan

Khartoum — Deux avions militaires égyptiens transportant deux boulangeries sur un total de 10 boulangeries, comme cadeau du peuple Egyptien au peuple Soudanais, ont atterri mardi midi à l'aéroport de Khartoum.

Les deux avions ont été reçus à l'aéroport de Khartoum par le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Madani Abbas Madani, et le Conseiller Principal du Premier Ministre, Al-Sheikh Khidir, l'Ambassadeur d'Égypte au Soudan, Hussam Eissa, le Consul Général Egyptien au Soudan, conseiller Ahmed Adli Imam, l'attaché militaire Egyptien, général de brigade Ahmed Al-Shazali, et l'attaché d'information Egyptien Abdul-Nabi Saddiq.

Dans des déclarations à la presse à la réception du cadeau, le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Madani Abbas Madani, a exprimé sa satisfaction à l'arrivée du premier groupe de boulangeries égyptiennes, qui contribuera à résoudre le problème du pain et à développer l'industrie du pain au Soudan.

Il a déclaré que l'arrivée du cadeau s'inscrit dans le cadre de la coopération et du soutien que la République Arabe d'Égypte a fourni pour régler certains des défis rencontrant le gouvernement de transition au Soudan, soulignant que les deux pays ont une forte volonté et un sérieux désir d'établir une relation entre eux qui repose sur une coopération commune constructive et fructueuse dans tous les domaines économiques et commerciaux.

Il a déclaré que la tendance des deux pays est de réactiver la mise en œuvre de projets conjoints, en particulier dans les domaines du commerce et des échanges économiques et de l'intégration entre le Soudan et l'Égypte.

De son côté, l'Ambassadeur Egyptien au Soudan a déclaré que l'arrivée de la première cargaison des boulangeries données par la République Arabe d'Égypte au peuple Soudanais intervient en pleine coordination avec le Conseil des Ministres Soudanais dans le cadre du soutien Egyptien au peuple Soudanais pour faire face aux défis rencontrant la période de transition.

