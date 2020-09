Soudan: L'Ambassadeur du Soudan au Caire rencontre Al-Mirghani

Khartoum — L'ambassadeur du Soudan en République Arabe d'Égypte, Mohamed Al-Yas, a rencontré le chef du Parti Unioniste Démocratique, Mohamed Osman Al-Mirghani au Palais de Tayba au Caire.

L'ambassadeur a exprimé son appréciation du rôle patriotique, national et historique qu'Al-Mirghani joue, soulignant sa ferme disposition à promouvoir les relations entre le Soudan et l'Égypte pour l'intérêt des deux peuples, ainsi que ses efforts pour soutenir la période de transition et la transition démocratique au Soudan.

Al-Mirghani s'est enquis lors de la réunion du progrès des relations entre le Soudan et l'Égypte dans l'étape actuelle, les conditions de la communauté soudanaise en République Arabe d'Égypte, les programmes de coopération en matière d'éducation et de santé et le soutien égyptien pour faire face à la pandémie corona et la catastrophe des inondations au Soudan.