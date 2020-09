Soudan: Le Président et les membres du Conseil de Souveraineté font l'éloge de l'Emir du Koweït

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, lieutenant général Abdul-Fattah Al-Burhan et les membres du conseil ont fait l'éloge de l'Emir du Koweit, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al- Sabah, décédé mardi.

Le Conseil de la souveraineté de transition a qualifié le défunt Cheikh Sabah de leader Arabe proéminent qui a consacré sa vie et a dirigé ses énergies pour servir sa patrie et sa nation arabe et islamique et a élevé sa position moyennant des positions vues pour parvenir à la solidarité arabe.

Le Conseil de souveraineté de transition a souligné que le défunt Cheikh Sabah avait contribué au renforcement des relations historiques et fraternelles enracinées entre les peuples soudanais et koweïtien, faisant allusion aux positions du Koweït soutenant le Soudan devant toutes les instances régionales et internationales.