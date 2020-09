Ile Maurice: «Sherrygate» - Me Huranghee dépoussière une vieille vidéo de Shameem OneNOnly

L'avocat Ashley Hurhangee se dit déterminé à prouver son innocence dans l'opération «dévir-lankét» du «Sherrygate». Ainsi ce mercredi matin, accompagné d'un de ses hommes de lois Me Akil Bissessur, il s'est rendu au Central Criminal Investigation Department (CCID).

Cette fois, pas pour son interrogatoire mais pour porter plainte. Il a consigné une déposition contre le facebooker Shameem OneNOnlypour «false and malicious denounciation in writing». Selon lui la déclaration de l'internaute est complètement fausse et elle a été fabriquée pour le nuire. L'avocat Ashley Hurhangee dit avoir vu sur les réseaux sociaux des vidéos de Shameem one and only qui tient des propos graves sur le premier ministre. Me Akil Bissessur semble vouloir ainsi s'attaquer à la crédibilité du dénonciateur.

Quant au confrère d'Ashley Hurhangee, Me Samad Golamaully son audition s'est poursuivie ce mercredi concernant la même enquête. Rappelons que Shameem Korrimboccus, plus connu sur les réseaux sociaux comme Shameem OneNOnly allègue que des politiciens, journalistes et avocats auraient comploté afin de fabriquer une vidéo pour fragiliser le Mouvement socialiste militant (MSM) et nuire à Sherry Singh à la veille du scrutin de 2019. Une vidéo avait été diffusée par topfm faisant état de maldonnes alléguées impliquant Sherry Singh CEO de Mauritius Telecom pour favoriser l'entrepreneur Kailesh Persand, autour de l'allocation des contrats pour l'installation de câbles en fibres optiques.