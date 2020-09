Algérie: L'accord sur la Zlecaf favorisera l'exploitation collective des richesses

Alger — L'accord sur la Zone de libre échange continentale africaine (Zlecaf) transformera les économies des pays africains en un marché important plus synergique et qui profitera à l'intégration dans tous ses aspects et à l'exploitation collective des richesses que recèle le continent, a affirmé mardi à Alger le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

Lors d'une réunion avec les membres de la commission des Affaires étrangères et de la communauté du Conseil de la nation, M. Rezig a souligné que cet accord visait à créer un marché continental unifié des marchandises et services avec la libre circulation des hommes d'affaires et investisseurs, et l'annulation progressive des tarifs douaniers, à travers l'instauration de normes commerciales africaines communes.

Il sera procédé aussi dans le cadre de la Zlecaf, à l'annulation progressive des tarifs douaniers dans le commerce interafricain à hauteur de 90% des taxes douanières sur une durée de 5 ans pour les pays en développement et 10% pour les pays africains les moins développés, et ce à partir de janvier 2021.

Les 10% restants représentent les produits sensibles, dont un taux de 7% qui sera libéralisé progressivement durant 10 ans pour les pays membres en voie de développement et 3% pour les pays membres les moins développés, ce qui constitue un avantage important pour la protection du produit national, affirme le ministre.

M. Rezig a estimé que le volume des échanges commerciaux algériens avec la Zlecaf est actuellement très faible, car ne dépassant pas 3% du total des échanges. l'Algérie occupe la 20ème place du total des pays fournisseurs du continent pour une valeur de 2,2 milliards de dollars y compris les produits pétroliers, soit 0,4 % du total des importations du continent africain.

La faiblesse de ces chiffres est due au fait que la plupart des pays africains ne font pas partie des communautés économiques africaines, induisant la faiblesse de la compétitivité des produits algériens, avec des taxes douanières oscillant entre 45 et 65%, a-t-il expliqué.

En dépit de ces obstacles, poursuit le ministre, les exportateurs sont intéressés par le marché africain, étant donné que les produits algériens ont investi 24 pays africains entre 2016 et 2019.

La balance commerciale entre l'Algérie et les pays africains a enregistré un saut de 78 millions de dollars en 2016 à 830 millions de dollars en 2019 (964%).

A ce propos, le ministre du Commerce a annoncé la mise en place d'une stratégie nationale pour la promotion des exportations hors hydrocarbures et l'intégration économique avec le continent africain à l'effet de soutenir la croissance économique nationale.

L'accord portant création de la Zlecaf lancé le 21 mars 2018 à Kigali, compte 3 protocoles fondamentaux, le premier relatif au commerce des marchandises visant le renforcement du commerce interafricain des marchandises, le deuxième relatif au commerce des services visant la libéralisation tarifaire du commerce des services, outre le troisième protocole relatif aux règles et au règlement des contentieux.

L'accord est entré en vigueur en mai 2019, suite au dépôt du 22e document de ratification. 54 pays sur 55 membres de l'UA ont ratifié l'accord de la Zlecaf, à l'exception de l'Erythrée.

Le débat autour de l'accord portant création de la Zlecaf avec les membres de la commission s'est poursuivi à huis clos.