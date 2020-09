Algérie: Inondations au Niger - L'Algérie apporte des aides humanitaires en geste de solidarité

- L'Algérie a apporté des aides humanitaires au Niger suite aux dernières inondations qui ont affecté plusieurs régions de ce pays voisin, et à travers lesquelles elle a réaffirmé son engagement en faveur de la consolidation des liens humanitaires et de solidarité entre les deux pays.

A cet effet, le Haut Commandement de l'ANP a mobilisé, lundi, deux avions cargos militaires pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple nigérien depuis la Base aérienne de Boufarik (1ère Région militaire), une opération suivie d'une autre mardi parti de la même base.

Le premier chargement est composé de 500 tentes, tandis que le second est constitué de 105 tonnes de denrées alimentaires ainsi que de tentes.

Ces aides constituent, notamment, "une occasion pour consolider les liens humains et fraternels entre les deux peuples et réaffirmer les principes de l'Algérie qui soutient indéfectiblement ses frères et amis du continent africain".

Ayant supervisé la deuxième opération ce mardi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a souligné que ces aides constituent un "devoir humanitaire" de l'Algérie envers son voisin du Niger, et s'inscrivent dans le cadre de la consolidation des liens fraternels entre les deux pays et le renforcement des liens entre les peuples algérien et nigérien.

Il a souligné que cette aide humanitaire n'est pas une chose nouvelle pour l'Algérie, car il s'agit, pour elle, d'une tradition, une pratique envers les pays voisins et amis dans les situations de crises, relevant que ces aides humanitaires inconditionnelles acheminées par l'ANP au peuple nigérien œuvrent en faveur de la sécurité et la stabilité dans la région, tout en mettant en avant "la sacralité de la souveraineté des pays voisins et le respect de leurs frontières".

La cérémonie de remise de ces minibus fabriqués en Algérie et acheminés par les forces aériennes de l'ANP, s'est déroulée dimanche à Niamey.

L'ambassadeur d'Algérie au Niger, Ali Drouiche, a procédé à la remises de ces véhicules au ministre conseiller à la Présidence nigérienne, Abdou Lawan Marouma, Président du Comité d'organisation de la fête nationale du Niger (Diffa N'Glaa 2020), en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Intégration africaine et des nigériens de l'extérieur, Ataka Zaharatou Aboubakar.

M. Drouiche a loué, à cette occasion, la qualité des liens de coopération qui unissent les deux pays et émis le vœu de voir ces véhicules affectés à la couverture des besoins en mobilité des populations locales, une fois la fête du Diffa N'Glaa terminée.

Pour sa part, M. Lawan Marouma a salué "le geste de l'Algérie qui témoigne de l'excellence des relations bilatérales", affirmant qu'"il ne saurait être autrement quand on sait l'excellence et l'exemplarité des relations qui unissent nos deux pays frères".

Il est à rappeler, que la fête tournante du Diffa N'Glaa du le 18 décembre prochain s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation des chefs-lieux des Régions du Niger, initié par le Président nigérien, Mahamadou Issoufou, visant à doter les capitales régionales d'équipement modernes et contribuer au bien-être des populations.

