Algérie: Tebboune met en avant les "positions honorables" du cheikh Sabah al Ahmed à l'égard de la nation arabo-musulmane

Alger — Suite au décès de l'émir du Koweït, cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé au Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, nommé officiellement émir de l'Etat du Koweït, un message de condoléances, dans lequel il a mis en avant "les positions honorables" du défunt à l'égard des questions décisives pour la nation arabo-musulmane.

"Nous avons appris avec une profonde affliction le rappel à Allah de notre cher cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, émir de l'Etat du Koweït frère, et face à Sa volonté ne nous pouvons que nous résigner en Lui rendant grâce pour tous ce qu'Il nous donne. Nous pleurons en la perte de ce grand homme, défenseur des valeurs authentiques de la dignité et de la noblesse arabo-musulmanes et connu par des positions de clairvoyant et sage dirigeant, jaloux de la gloire et de la grandeur des Arabes et des Musulmans, un symbole et un pilier de la nation arabo-musulmane", a écrit le président Tebboune.

Et d'ajouter: "c'est avec un énorme chagrin que nous lui faisant aujourd'hui les adieux d'un Grand mais ses hauts faits et ses qualités continueront à briller, et pas seulement sur la terre du Koweït frère, comme un phare témoignant de tous ses efforts en faveur de la fraternité, d'attachement à des positions honorables à l'égard des questions décisives pour la nation arabo-musulmane et d'inlassables offices pour la réunification des rangs".

"Ses efforts patients et assidus en faveur de l'appartenance arabo-musulmane demeureront gravés à jamais dans la mémoire des générations, paix à son âme", a souligné le président de la République dans son message de condoléances.

"Avec cette perte de l'un de nos grands sages, je ne peux que vous exprimer, ainsi qu'au peuple koweitien frère, nos condoléances les plus sincères et l'expression de notre profonde sympathie et soutien, priant Le Tout-puissant de lui accorder sa miséricorde et de le rétribuer pour tout ce qu'il a fait pour le Koweït et de la nation arabo-musulmane", a-t-il poursuit.

"Puisse Allah vous combler, ainsi que le peuple koweitien frère, de patience et d'endurance et accueillir le défunt de notre Oumma en Son vaste paradis. A lui nous appartenons et à Lui nous retournons" a conclu le président.