Algérie: Nécessité d'accompagner le renouveau des arts de l'oralité

Alger — La nécessité d'accompagner un "renouveau et une plus grande diffusion du conte et des arts de l'oralité" par la facilitation d'accès aux salles et structures du secteur de la culture a été au coeur d'une rencontre du réseau de conteurs professionnels algériens organisée mardi à Alger.

Lors de cette rencontre tenue à la bibliothèque nationale dans le cadre de la manifestation "La rentrée culturelle", les participants ont plaidé pour une facilitation de "l'accès aux salles de spectacle" et pour la création d'un espace dédié aux contes dans les maisons de la culture et les bibliothèques de lecture publique.

Les volets de la formation et de l'édition ont aussi été abordés afin d'organiser des résidences d'écriture et de création et d'éditer des recueils de contes au même titre que d'autres publication.

Ces professionnels du spectacle demandent également l'organisation de festivals dédiés au conte et de tournées nationales qui "ne nécessitent pas la mobilisation de grands moyens financiers" et de pouvoir se produire dans toutes les structures de la culture.

Inaugurée samedi, la manifestation "La rentrée culturelle" propose également une exposition collective de peinture à la galerie Baya du palais de la culture Moufdi-Zakaria et une exposition de photographie à la villa Dar Abdeltif et prévoit encore un rencontre avec de jeunes écrivains et une journée dédiée à l'oeuvre de l'écrivain Mohamed Dib à la bibliothèque nationale.

Avec la contribution des directions de la Culture et des maisons de culture, une rentrée culturelle locale dans chaque wilaya est également organisée.