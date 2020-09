Egypte: Entretien égypto-autrichien de la promotion des relations bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry a examiné, lors d'un appel reçu mardi, 29 sept, de son homologue Alexander Schallenberg, la coopération égypto-autrichienne, en sus des questions d'intérêt commun.

Selon le porte-parole du ministère Ahmed Hafez, les deux ministres, ont salué les relations historiques entre l'Egypte et l'Autriche et le contact permanent entre le Président égyptien et le chancelier fédéral en vue de promouvoir la coopération et les concertations sur les questions régionales marquant l'échiquier euro-méditerranéen.

L'Egypte aspire à relancer le flux des touristes autrichiens aux destination touristiques égyptiennes, qui avaient appliqué de sévères mesures de lutte contre la pandémie du Covid-19, a déclaré chef de la diplomatie égyptienne.

M.Choukry a passé en revue la vision égyptienne, quant aux conditions régionales dont les évolutions en Libye,

le soutien des efforts visant à maintenir le cessez-le-feu sur tout le territoire et à assurer le succès des tentatives destinés à réaliser un résultat concret sur les différents échiquiers conformément aux résolutions de la Conférence de Berlin et de la Déclaration du Caire afin de parvenir à un règlement politique globale et durable aux différents aspects de la crise.

L'Egypte affirme sa position constante à l'égard de la cause palestinienne et son soutien permanent aux droits légitimes du peuple palestinien et aux efforts visant à rétablir la stabilité, la paix et la sécurité, a fait savoir M.Choukry.

Le porte-parole a indiqué qu'ils ont réitéré l'importance de stopper l'escalade entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans le Haut-Karabakh et ont appelle les deux parties a faire preuve de retenue.