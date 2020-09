Congo-Brazzaville: Coopération Congo-RCA - Les défis du développement urbain

Les ministres d'Urbanisme des deux pays viennent d'entamer des discussions autour d'un projet de mémorandum d'entente en matière d'aménagement du territoire, d'assainissement et d'habitat. Les deux parties misant sur le partage d'expériences, sont appelées à faire face aux principaux défis à savoir l'harmonisation de l'accord et sa vulgarisation, ainsi que la mobilisation des financements.

Dans le cadre des consultations ministérielles entre la République du Congo et la République Centrafricaine (RCA) qui se sont tenues à Brazzaville, le 18 septembre dernier, le ministre congolais de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, et son homologue centrafricaine de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Habitat, Gina Lawson Roosalem, ont échangé autour du projet d'un mémorandum d'entente.

Le futur accord de coopération devra, d'après les deux parties, contribuer au développement des projets communs à caractère urbain dans les principales villes centrafricaines et congolaises, notamment dans les localités frontalières en vue de préserver les relations de bon voisinage. Il devra également faciliter les échanges multilatéraux d'expériences à solliciter par l'une d'elles et les soutiens nécessaires pour l'aboutissement des projets étatiques retenus dans l'intérêt des deux pays voisins.

Mieux, les deux parties s'engagent à élaborer et présenter à l'une et l'autre des projets étatiques qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations, à l'assainissement, et aux voiries urbaines, au système cadastral... L'accord de coopération Congo-RCA en matière de développement urbain n'est qu'au stade d'intention, puisqu'après la rencontre de Brazzaville les parties vont encore se rencontrer pour essayer d'approfondir le projet de mémorandum d'entente.

Le premier défi consiste à harmoniser le texte en tenant compte des réalités de chacun des deux pays. Il est clair que les États n'ont pas les mêmes problèmes dans le domaine de l'aménagement du territoire, l'assainissement dans les villes et quartiers, ainsi que dans le domaine de logement. La République du Congo a engagé depuis quelques années des chantiers urbains qu'elle souhaite élargir, alors que son voisin doit initier des projets et penser à les développer.

Le deuxième défi est celui de la mobilisation des ressources financières en vue de concrétiser les projets étatiques. Les deux pays qui peinent à réunir les ressources internes à cause de nombreuses crises, doivent rechercher les financements auprès des partenaires internationaux. Dans le contexte actuel, les experts insistent sur les financements innovants pour les villes écologiques et durables. Il s'agit de la redirection des subventions allouées aux énergies fossiles, la taxation des transactions financières et la taxation équitable du transport international. Et le troisième défi est celui de l'adhésion des populations respectives aux projets de développement urbain, d'assainissement dans les villes.

La ministre centrafricaine Gina Lawson Roosalem s'est montrée rassurante à propos du succès de l'initiative commune. « L'entretien avec mon homologue congolais a permis de jeter les bases de coopération dans ce domaine de développement urbain et de l'habitat. Le projet de mémorandum fixe justement les domaines de coopération sur lesquels les deux parties entendent travailler », a-t- elle précisé.