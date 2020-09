Congo-Brazzaville: Censure Mama Yemo - Treize activistes contestent la mesure

Signataires d'un communiqué qu'ils ont posté en ligne le 27 septembre, ils donnent de la voix mais aussi promettent de soutenir Le Karmapa qu'ils estiment accusé à tort et condamné injustement à payer une amende en menant des actions sur terrain si ce dernier « n'est pas rétabli dans ses droits ».

Les activistes s'ajoutent aux nombreuses voix qui se sont élevées fustigeant la censure de la chanson Mama Yemo. Tous plaident en faveur du Karmapa, plusieurs également désapprouvent que l'artiste soit aux prises avec la justice suite à une plainte du corps médical de l'hôpital général de référence de Kinshasa, l'ex-Mama Yemo. En outre, quoiqu'il n'ait pas répondu, le 25 septembre, à la convocation au Parquet de la Gombe qui lui avait été signifiée, à cet effet il écope d'ores et déjà d'une amende allant de 600 à 2 000 dollars américains pour avoir manqué de soumettre à la commission de censure des chansons et spectacles de son tout nouveau single. Le Karmapa est donc tombé sous la rigueur de la loi qui exige de le faire avant toute diffusion publique, apprend-on. Il a du reste été entendu à ce sujet le 29 septembre et devrait l'être à nouveau dans les heures à venir.

Quoiqu'il en soit, avec les marques de sympathie témoignées à l'artiste qui se multiplient sur les réseaux sociaux, les avocats-conseils du chanteur ne sont pas les seuls à prendre son parti. Treize activistes congolais appartenant, comme ils le soulignent, à « des différents mouvements citoyens de la République démocratique du Congo » sont au nombre de ceux qui sollicitent la levée de l'interdiction de diffusion de la chanson dans les médias et tous lieux publics.

Ces derniers se disent « étonnés de la censure de la chanson Mama Yemo ». Dès lors, sont-ils convaincus, « censurer une chanson révolutionnaire d'un artiste qui ne faisait qu'interpeller les autorités sur les conditions des soins précaires à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yemo, est une injustice de trop et une restriction de la liberté d'expression et d'opinion dans un pays qui se veut démocratique ». Et, à l'adresse de la commission de censure, ils rappellent que son rôle est d'interdire les chansons « qui dépravent les mœurs ».

Qui plus est, les dits activistes sont d'avis que le morceau incriminé devrait plutôt conscientiser « les autorités à réhabiliter et équiper cet hôpital historique de plus de 108 ans d'existence ». Pour leur part, ils « appellent à la solidarité de tous les artistes congolais et se réservent le droit d'organiser dans les jours les plus proches les actions de terrain pendant lesquelles la chanson Mama Yemo de l'artiste Karmapa sera jouée et distribuée à la population au cas où il n'est pas rétabli dans ses droits ».