Congo-Brazzaville: Formation en santé - Le CPPEVS initie des sessions de renforcement de capacités

Le Centre de prévention, de promotion d'éducation et de veille sanitaire ((CPPEVS) a lancé à son siège social en partenariat avec la direction départementale de la santé de Pointe-Noire et l'appui de l'inspection générale de la santé la série des formations continues du personnel de santé évoluant dans les centres et structures sanitaires privés.

Ces formations continues dénommées « Le samedi du paramédical » visent à renforcer les capacités du personnel de santé du secteur privé. C'est en réponse aux recommandations du premier forum des structures sanitaires tenu les 15 et 16 janvier 2020 dans la ville océane que le CPPEVS a tenu à initier ces formations, eu égard au manque de formation chez certains agents évoluant dans les centres et structures de santé privés.

Au cours de cette première formation, le Dr Sarr Abdoul, cardiologue, a exposé sur la prise en charge de la tension artérielle tandis que le Dr Brell Moukengué, gynécologue, a développé le thème « Le suivi global de la grossesse et le pronostic d'accouchement ». Davy Herman Malanda a, de son côté, entretenu l'assistance sur « Les soins de santé primaires, la référence et la contre-référence, le partenariat structures sanitaires-communauté ».

De nombreux responsables des centres et structures privées ont pris part à cette formation qui a permis aux participants de garnir leur savoir médical, un plus non négligeable qui va contribuer à la réduction des cas de morbidité dans le pays.

À la fin de l'activité, Davy Herman Malanda, responsable du CPPEVS, a souhaité que les responsables des structures privées et leurs agents absents à la première session se joignent à l'initiative lors de la prochaine formation prévue pour le 24 octobre prochain.