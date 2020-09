Congo-Kinshasa: Exposition - "Kinshasa Chroniques à la Cité de l'architecture et du patrimoine" à Paris

Pour la première fois, la Cité de l'architecture et du patrimoine présente une grande exposition d'art contemporain pour interroger la ville et ses représentations. Le parcours propose une approche de la capitale congolaise, Kinshasa, troisième ville d'Afrique de par sa taille, née du regard d'artistes, dont la pratique est ancrée dans une expérience intime de l'espace urbain.

En co-production avec le Musée international des arts modestes de Sète et du soutien de Dupon Phidap et du partenariat de Congo Na Paris, les organisateurs ont dû prendre des autorisations et précautions d'usage pour le maintien de "Kinshasa chroniques", du 14 octobre 2020 au 11 novembre 2021.

Sur invitation de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture de France, et Marie-Christine Labourdette, présidente de la Cité de l'architecture et du patrimoine, le vernissage aura lieu, 13 octobre à 18 h.

Soixante-dix artistes congolais, membres, pour la plupart d'une très jeune génération de créateurs, racontent dans cette exposition, la complexité et la richesse de la capitale congolaise.

Photographie, BD, performance, vidéo, peinture, slam, etc : leurs travaux offrent de multiples points d'entrée pour penser l'espace urbain kinois. Les œuvres présentées constituent, ainsi une écriture plurielle, novatrice et engagée où s'exprime une lecture de la ville comme creuset des possibles. Avec ses quelques treize millions d'habitants et 85% de sa surface auto-planifiée et auto-construite, Kinshasa peut, en effet, être perçue comme le révélateur d'une nouvelle façon de produire la ville.

Sur fond de déambulation, l'exposition s'articule autour de neuf chroniques : performance, sport, paraître, musique, capital, esprit, débrouille, futur, mémoire. Les thématiques sont diverses, mais n'ont pas pour objectif d'offrir une vision englobante et exhaustive de Kinshasa. Ces chroniques peuvent, d'ailleurs, être abordées de manière linéaire ou bien selon l'intérêt et l'envie des visiteurs, en faisant des sauts, des impasses, des allers et retours.

Engagés, à la recherche de manières nouvelles de dire et d'imaginer la ville, tant formellement qu'éthiquement et politiquement, les concepteurs que l'on rencontre, dans cette exposition, mettent radicalement à mal clichés et images faciles. Ils disent, par la plastique, par le verbe, par le son, Kinshasa telle qu'elles et ils la voient, la vivent, la questionnent, l'imaginent, l'espèrent, la contestent.

Informations pratiques

Attention :

Afin de respecter les mesures sanitaires, la réservation d'un billet en ligne est obligatoire

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/exposition/kinshasa-chroniques-0

Cité de l'architecture & du patrimoine

Palais Chaillot

1, place du Trocadéro

Paris 16e

M° Trocadero