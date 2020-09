Congo-Brazzaville: Coopération - La Chine offre du matériel informatique à la mairie de Brazzaville

Composé essentiellement d'ordinateurs, le don de la partie chinoise a été réceptionné, le 29 septembre par le président du Conseil départemental et municipal de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba.

C'est l'ambassadeur de Chine au Congo, Ma Fulin, qui a remis ce don au maire de la ville. Celui-ci est composé d'ordinateurs portables et de bureau, des imprimantes et des accessoires informatiques. Le don s'inscrit dans le cadre de l'assistance de la Chine au Congo, l'un de ses partenaires stratégiques. Il témoigne aussi la volonté de la Chine quant à renforcer la coopération avec le Congo.

Cette aide permettra aux services municipaux de travailler dans les conditions optimales et modernes.

« Les peuples congolais et chinois sont de bons frères. Nous voulons témoigner cette fraternité par des actions amicales et fraternelles, surtout par la réalisation des projets dans cette ville. C'est dans ce but que nous sommes venus à la rencontre du maire et avons profité pour faire ce geste. Cette visite coïncide avec la fête de la lune et la fête nationale de la Chine, deux évènements les plus importants dans notre pays », a indiqué Ma Fulin.

Pour le président du conseil départemental et municipal de Brazzaville, la donation vient à point nommé souder à nouveau les relations bilatérales et fortifier les liens qui existent entre les deux peuples.

« Ce matériel sera géré à bon escient. Il nous permettra de renforcer les capacités de nos services. Nous réitérons notre disponibilité à collaborer avec les villes chinoises. Fait à l'occasion des fêtes d'indépendance et de la lune, qui est une fête de la famille, ce geste vient témoigner notre familiarité avec le peuple chinois », a déclaré Dieudonné Bantsimba.