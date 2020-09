Seychelles: La juge en chef des Seychelles quitte ses fonctions en se disant fière d'avoir réduit les arriérés et de promouvoir l'égalité des droits

La juge en chef sortante des Seychelles, Mathilda Twomey, a déclaré que l'élimination des arriérés et la justice pour tous les citoyens avaient été le point culminant de son mandat.

La juge Twomey, qui a prêté serment en tant que juge en chef en août 2015, est la première femme seychelloise à occuper ce poste.

Le dernier jour de la Juge Twomey au bureau a ete ce mercredi 30 septembre et une cérémonie a eu lieu pour elle au Palais de Justice.

"Une des choses dont je suis la plus fier, c'est la façon dont nous avons administré les affaires et le tribunal en général. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Ce faisant, nous avons contribué à rendre justice à la porte de chaque citoyen des Seychelles. Mon message à toujours été que nous sommes ici pour servir le peuple. La justice n'est pas pour nous, mais pour tout le monde », a déclaré JugeTwomey lors d'une conférence de presse lundi.

Juge Twomey a fait ses études au Regina Mundi Convent et au Seychelles College et a eu une bourse du British Council pour étudier le droit en Europe. Elle a obtenu un Diplôme de Droit à l'Université Paris-Sud, Sceaux en 1985 et un BA en droit anglais et français à l'Université du Kent à Canterbury en 1986.

Elle a exercé aux Seychelles à l'Ocean Gate Law Center puis au bureau du procureur général. En 1992, avec l'ancien procureur général des Seychelles, Pesi Pardiwalla, elle a ouvert le cabinet d'avocats Pardiwalla et Twomey. Elle a été membre de la Commission constitutionnelle qui a rédigé la nouvelle Constitution des Seychelles en 1993.

Dans le cadre de ses réalisations, Juge Twomey a déclaré qu'elle avait grandement aidé à défendre les droits des femmes dans la société. «Elles ont les mêmes droits que les hommes et elles ont également le droit de se lever et de défendre ces droits», a déclaré Juge Twomey.

Son défi consistait à éliminer les arriérés dans les affaires. Un dossier est considéré comme en retard s'il est déposé trois ans ou plus avant l'année en cours.

Elle a dit qu '"il y avait même une affaire pendante pendant 19 ans et c'est inacceptable. C'était un défi de faire comprendre aux juges et aux avocats que le public paie pour un service et qu'ils méritent justice à tout prix".

Commentant les arriérés des tribunaux, la greffière de la Cour suprême, Juliana Estico, a déclaré qu'il y avait eu une réduction du nombre d'affaires classées, ce qui a permis à l'équipe de réduire encore les arriérés dans les affaires, conformément à son plan stratégique.

En Cour suprême, l'âge moyen des affaires inscrites sur la liste des causes civiles est de 389 jours contre 499 au début de 2019. En chambre criminelle, il est de 328 jours alors qu'il était de 427 en 2019. En 2019, 4 239 affaires étaient déposés et 4 043 ont été complétés.

Le magistrat principal, Benjamin Vipin, a déclaré que la juge en chef avait contribué à amener la responsabilité au sein du système judiciaire.

« Trois domaines marquants de sa contribution et de son entretien en dehors d'autres domaines du droit sont le droit civil, les droits de l'enfant en particulier les agressions sexuelles et l'approche réformatrice des consommateurs personnels dépendants de drogues en vertu de la loi sur l'abus de drogues, "dit M. Vipin.

Il a ajouté que "sur une note personnelle, CJ a été une source d'inspiration et farouchement dévouée au travail et avait une approche non insensée du travail, son travail parle d'elle-même, une personne avec courage et détermination, mais après le travail, elle a fait ressortir son esprit créole, de rire, de danse et de chant. "

Le responsable de la bibliothèque et des archives, Kevin Etienne-Cummings, a déclaré que sous la direction de Juge Twomey, le pouvoir judiciaire a entamé le processus de modernisation en mettant en place un système de bibliothèque où le public peut au moins voir quelles ressources juridiques sont disponibles en ligne.