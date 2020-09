Maroc: La Russie et le Maroc déterminés à approfondir le dialogue politique sur les questions internationales d'intérêt commun

Moscou — La Russie et le Maroc sont déterminés à approfondir le dialogue politique sur les questions internationales d'intérêt commun, a indiqué mercredi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le représentant spécial du Président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et les pays africains, vice-Ministre des affaires étrangères, M. Mikhaïl Bogdanov et l'Ambassadeur du Maroc à Moscou, M. Lotfi Bouchaara ont réaffirmé lors d'une réunion tenue mercredi, la disposition de Moscou et de Rabat de relancer et approfondir le dialogue politique portant sur les problématiques internationales d'intérêt commun.

Les discussions ont également porté sur les questions d'actualité concernant le développement de relations bilatérales à multiples facettes notamment les préparatifs pour la tenue de la prochaine session de la Commission intergouvernementale mixte Maroc-Russie pour la coopération économique, scientifique et technique prévue à Moscou.

Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur la situation en Afrique du Nord et dans la région du Sahel et du Sahara y compris la Libye et le Mali, en mettant l'accent sur le règlement politique et diplomatique dans la région.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, a eu le 11 septembre un entretien téléphonique avec le ministre russe des Affaires étrangères, M. Serguei Lavrov.

Cet entretien s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique approfondi entre le Maroc et la Russie, conclu lors de la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Moscou, en mars 2016.

Les deux ministres avaient également salué la dynamique positive des relations bilatérales entre les deux pays.