Algérie: 4 athlètes algériens au 2e Challenge de nage en mer les 3 et 4 octobre à Marseille

Oran — Quatre athlètes algériens prendront part à une course de nage en mer, une initiative caritative au profit des enfants cancéreux, les 3 et 4 octobre à Marseille (France), a-t-on appris mercredi auprès de l'association Chebec d'Oran.

Il s'agit de Karim Benabdelkader, Sarah Mokhtari, Nassima Benmansour et Ali Karaouzene des associations Chebec et Sidi Moussa d'Oran, sur les épreuves 10 kilomètres sans palme et le relais 4x1250 mètres, a-t-on précisé.

Cet événement sportif, organisé par l'Ecole de sauvetage côtier méditerranéenne (ESM) uniquement pour l'élite de nage en eau libre, a pour objectif de mêler trois défis "indissociables" : sportif, caritatif et environnemental. L'esprit de cette manifestation sportive en pleine nature est de permettre aux nageurs de s'épanouir et de se dépasser en participant à deux épreuves de nage en eau libre dans un environnement d'exception, a-t-on souligné, ajoutant que les participants à ce challenge sont porteurs d'un grand projet, celui d'apporter un soutien à des enfants cancéreux et à leurs familles.

Ahmed Benaboura de l'association Sidi Moussa d'Oran sera présent à l'organisation de ce challenge pour voir de près tous les détails de la logistique d'un événement de grande envergure et acquérir une expérience qu'il pourra exploiter lors de manifestations en Algérie dans le milieu des sports aquatiques.

Lors de la 1re édition, l'association Chebec d'Oran avait été représentée par Imed Tchouar qui avait décroché la 2e place sur la distance de 10 km.