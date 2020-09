Algérie: Le Commandant de la Gendarmerie nationale en visite aux unités de Blida

Le Commandant de la Gendarmerie nationale (GN), le Général Noureddine Gouasmia a effectué, les 28 et 29 septembre en cours, une visite de travail et d'inspection aux unités du 1er Commandement régional de la GN à Blida, a indiqué mercredi un communiqué de ce corps de sécurité.

A cette occasion, M. Gouasmia s'est enquis de l'activité opérationnelle des unités, de la disponibilité opérationnelle des éléments sur le terrain et de la mise en œuvre de la feuille de route relative à la sécurité et la sérénité publiques tracée par le Commandement, précise le communiqué.

Le Commandant de la Gendarmerie nationale a inspecté, dans ce sens, les unités en charge des missions de préservation de la sécurité publique et de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, notamment en matière de banditisme, de délinquance juvénile et de bandes de quartiers, pour la préservation de la sécurité du citoyen et de ses biens, ajoute la même source.

Il a également procédé à l'inauguration d'unités créées récemment à l'effet d'intensifier la couverture sécuritaire à travers le territoire du 1er Commandement régional de la GN.

Lors de cette visite, le Général Gouasmia a tenu une réunion d'évaluation avec les commandants d'unités et les cadres du Commandement régional, durant laquelle il a salué "les efforts consentis dans la lutte contre la criminalité" et exhorté les éléments de la GN à "œuvrer à la concrétisation des objectifs de la GN de façon à permettre aux citoyens de percevoir la sécurité et la sérénité tant dans les lieux de leur résidence que lors de leurs déplacements, à travers une action soutenue et dévouée et une lutte inlassable contre la criminalité, sous toutes ses formes.