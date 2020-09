Algérie: Judo - La saison sportive 2019-2020 clôturée à cause de la Covid-19

Alger — La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé, suite à la réunion de son bureau exécutif, la clôture de la saison sportive 2019-2020 en raison de la pandémie de la Covid-19.

Selon un communiqué de la FAJ, "le bureau fédéral, réuni sous la présidence de Rachid Laras, a examiné la conjoncture que vit le sport en général et le judo en particulier, en raison du Covid-19, ainsi que les mesures préventives prises par la Fédération face à ce fléau, tout en soulignant la nécessité de respecter les instructions du ministère de la Jeunesse et des Sports inhérentes à cette période particulièrement sensible".

Diverses décisions ont été prises lors de cette réunion tenue mardi, notamment l'annonce officielle de la clôture de la saison sportive 2019-2020.

La question d'un suivi médical strict a également été mise en exergue, outre la nécessité de garantir tous les moyens nécessaires à la préparation des sélections nationales, et l'organisation d'un premier collège technique national en présence des différents directeurs régionaux, clubs de première division et présidents des commissions nationales. Un deuxième collège technique élargi à l'ensemble des acteurs concernés, est également prévu plus tard.

Les membres du bureau exécutif se sont mis d'accord pour créer une commission composée du directeur technique national, du président de la commission nationale des grades et du kata et dont la mission est de trouver, de concert avec les commissions régionales, des solutions"satisfaisantes" aux judokas ayant passé deux ou trois examens d'obtention du grade "ceinture noire 1er Dan" et qui n'ont pas encore obtenu les 100 points.

La réunion a permis d'évoquer aussi la possibilité de programmer des examens de kata en novembre 2020 pour les judokas titulaires du grade de ceinture noire.

En outre, il a été décidé à cette même occasion, d'entamer l'élaboration des règlements relatifs aux licences sportives et aux transferts durant la nouvelle saison, avant de les soumettre pour approbation à la prochaine rencontre nationale.

Les membres du bureau fédéral ont, par ailleurs, pris connaissance de l'exposé présenté par le président de la commission médicale sur les activités menées par cette commission, en collaboration avec le Centre national de la médecine du sport et le ministère de la Jeunesse et des Sports.