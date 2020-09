Algérie: Rencontre entre Benbouzid et Chitour - L'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur de la santé au menu

Alger — L'utilisation des énergies renouvelables dans le secteur de la santé a été au menu d'une rencontre, tenue mercredi, entre le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour.

La stratégie nationale de transition énergétique, notamment celle ayant trait à l'utilisation des énergies renouvelables comme le solaire et le GPL (Gaz de pétrole liquéfié) dans le secteur de la santé a été présenté lors de cette rencontre à laquelle a pris également part le ministre délégué chargé de la Réforme hospitalière, Ismail Mesbah.

M.Benbouzid a déclaré à l'APS que la rencontre a été l'occasion pour le ministre de la transition énergétique de s'enquérir de la situation relative à l'utilisation des énergies renouvelables au niveau des départements de la santé.

Le ministre s'est félicité, dans ce sens, de la conversion de 67 % du parc véhicule du secteur de la santé vers le GPL et a assuré que cette opération se poursuivra jusqu'à la conversion totale de ce parc.

Il a révélé, en outre, la démarche du secteur en faveur des zones d'ombre consistant à les doter d'énergie renouvelable comme le solaire.

De son côté, M. Chitour a indiqué avoir présenté un exposé sur le plan solaire 2030 et fait des propositions au ministre de la Santé pour "accompagner le secteur dans un certain nombre d'opérations, notamment l'utilisation du chauffage solaire, l'éclairage solaire à l'intérieur des établissements de santé et des panneaux solaires".

"Nous avons convenu de doter 4 établissements de santé d'équipements solaires comme sites pilotes afin de voir la faisabilité de l'action", a-t-il ajouté.

Il a indiqué, par ailleurs, que la rencontre avec le ministre de la Santé a pour objectif d'expliquer le plan national solaire qui consiste à permettre à l'Algérie de développe son propre modèle de consommation énergétique en vue de parvenir à réduire sa consommation d'énergies fossiles et développer le renouvelable.