Angola: Le pays, la Russie et l'Arabie saoudite analysent la coopération bilatérale

Luanda — L'ambassadeur angolais en Zambie, Azevedo Francisco, a analysé mercredi, à Lusaka, la coopération entre l'Angola, la Russie et l'Arabie saoudite, durant les audiences accordées aux diplomates de deux pays.

Avec le diplomate russe, Alexander Boldyrev, et Saoudien, Hassan Rashid Attar, respectivement, Azevedo Francisco a passé en revue le moment actuel, marqué par les effets globaux de la pandémie de Covid-19.

Alexander Boldyrev a profité de l'occasion pour informer le diplomate angolais de l'intérêt mondial grandissant pour l'acquisition du vaccin contre le Covid-19, récemment présenté au monde par son pays. L'ambassadeur d'Arabie saoudite, Hassan Rashid Attar, a exprimé sa volonté de renforcer les relations avec l'Angola, dans plusieurs domaines. Hassan Attar a également fait part de l'intention de son Gouvernement d'envoyer le ministre des affaires étrangères en Angola pour discuter sur place, avec les autorités angolaises, des meilleurs moyens d'accroître la coopération bilatérale. Coopération Angola/Russie L'Angola et la Russie entretiennent des relations privilégiées depuis le 8 octobre 1976, date de la signature du Traité d'amitié et de coopération à Moscou, alors capitale de l'ex-URSS. L'Angola, avec la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975, a été guidé par les idéaux du socialisme, jusqu'à l'adoption du multipartisme en 1991.

Le 16 novembre 2004, les deux pays ont paraphé, à Luanda, un accord pour relancer la coopération dans les domaines économique, technique et scientifique et, le lendemain, ont créé la commission intergouvernementale de coopération économique, technique, scientifique et commerciale. La Russie fait partie d'un groupe de 61 pays couverts par des procédures de simplification des actes administratifs pour l'octroi de visas touristiques. En 2019, les deux pays ont paraphé sept nouveaux protocoles de coopération. Actuellement, la coopération est plus importante dans les secteurs de l'énergie, de la géologie et des mines, de l'enseignement supérieur, de la formation du personnel, de la défense et de la sécurité, des télécommunications et des technologies de l'information, de la pêche, des transports, des finances et des banques.

Coopération Angola/Arabie Saoudite Il existe un Accord général de coopération économique, technique et culturelle entre la République d'Angola et l'Arabie saoudite, un protocole renouvelable dans cinq ans. Les deux pays ont un intérêt commun dans des domaines tels que l'agro-industrie, l'agriculture, la pêche, le pétrole et le gaz.