Maroc: Sidi Slimane - Journée technique à l'occasion de la réalisation d'une route provinciale grâce au retraitement aux LHR

Sidi Slimane — Une journée technique a été organisée, mercredi à Sidi Slimane, à l'occasion de la réalisation de la route provinciale (RP) N° 4260 grâce à la technique du retraitement aux Liants hydrauliques routiers (LHR), une solution de LafargeHolcim Maroc (LHM).

Tenue sous le thème "Les LHR au service des infrastructures de transport", cette journée a été co-organisée par la Direction générale des routes et du transport terrestre et la Direction provinciale de l'équipement, du transport et de la logistique de Sidi Slimane, en partenariat avec LHM et les Grands chantiers routiers (GCR)

Cette journée s'est déroulée sur le chantier de ladite RP, qui est en cours de finalisation et sera opérationnelle d'ici fin 2020.

Dans une déclaration à la MAP en marge de cette journée, le Directeur de l'activité routes à LHM, Ismail Bennani, a indiqué que le chantier provincial de la route N° 4260, d'une vingtaine de kilomètres, s'inscrit dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales et a été réalisé avec la technique "innovante" et "écologique" du retraitement aux LHR.

"La technique consiste à réutiliser les matériaux disponibles sur le site en les mélangeant avec le LHR, lequel est un liant normalisé selon la norme marocaine et les standards européens", a-t-il souligné, ajoutant que "les LHR sont aujourd'hui produits et livrés sur le chantier à partir des cimenteries LHM et sont le résultat d'un travail intense de ses différentes équipes, afin de proposer constamment des solutions innovantes".

Une fois livré sur le chantier, le liant est mélangé avec les matériaux du site afin de les "valoriser" et les rendre "plus performants", et ce à travers un processus de mise en œuvre spécifique, explique M. Bennani, relevant que "notre solution a été choisie par la Direction générale des routes (relevant du ministère de l'Équipement, du transport et de la logistique) du fait des avantages multiples qu'elle présente sur plusieurs opérations, notamment au niveau des provinces de Kénitra et Sidi Kacem".

Parmi ses avantages, a-t-il expliqué, il y a notamment la réduction des coûts entre 20 et 35%, mais aussi des délais puisque cette technique permet d'aller deux à trois fois plus vite et faire des routes plus durables, avec un taux de maintenance "nettement" diminué.

Autre avantage "considérable", celui relatif à l'aspect environnemental. "On va faire des routes préservatrices des ressources et de l'infrastructure avoisinante et l'on estime la réduction du CO2 à 50%", a-t-il fait savoir.

De son côté, le directeur provincial de l'Équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, Abdellatif Sabhi, a souligné que la ville de Sidi Slimane est "pionnière" dans l'utilisation des LHR avec une réalisation d'ores et déjà de quatre chantiers.

Il a, en outre, mis l'accent sur le potentiel du retraitement aux LHR et les atouts de cette technique dans le cadre des grands projets d'infrastructure au Maroc.

Pour sa part, le directeur d'exploitation de l'entreprise Grands chantiers routiers (GCR), Rachid Dourhri, s'est félicité dans un premier temps de la tenue de cette journée qui a permis aux différents participants de bénéficier d'un échange d'expériences et d'expertises et notamment celle ayant trait aux techniques des LHR.

Les atouts de cette solution, dont la consommation mondiale croît de 5% chaque année, sont à la fois techniques et financiers, mais aussi environnementaux, a-t-il souligné, faisant valoir que ces avantages sont en parfaite harmonie avec les objectifs des politiques publiques, la rationalisation des dépenses et la préservation du patrimoine immatériel et de l'environnement.

A l'occasion de cette journée, les débats ont également porté sur les différents aspects de la technique de traitement aux LHR (utilisations, études, cahiers des charges, textes normatifs) et sur les bonnes pratiques de sa réalisation à travers des retours d'expérience de chantiers réalisés : Route Régionale 409- RP N° 4235 à Sidi Slimane en 2017, plateformes Tanger Med 2 (terminal containers) en 2018, routes et plates-formes de l'usine EPC à Mechraa Ben Abbou en 2018, et plus récemment en 2020 la RP 4260 à Sidi Slimane (20,7 km) et la RP 4534 à Sidi Kacem (21,6 km).

Par ailleurs, l'ensemble des intervenants ont conclu que la généralisation du traitement aux LHR permettra d'accélérer le programme de construction et de rénovation des routes au niveau national en améliorant de façon significative leur durabilité.

Des représentants du ministère de l'Équipement, de bureaux d'études techniques, de laboratoires et d'entreprises, ainsi qu'une large palette d'acteurs de l'écosystème routier marocain, ont aussi pris part à cette journée, marquée par une visite de démonstration des différents travaux de dépotage et de malaxage toujours en cours sur la RP 4260.