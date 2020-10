Congo-Kinshasa: Standard de Liège - Merveille Bopé salue le premier but de Jackson Muleka

Pas de temps d'adaptation. Jackson Muleka prouve déjà son importance au Standard de Liège. L'international congolais a ouvert son compteur but sous ses nouvelles couleurs. Une performance qui est saluée par Merveille Bopé.

Entré en jeu à la 70ème minute, Muleka, grâce à un but à la 81ème minute face à Zulte-Waregem, a évité un revers à son équipe. A la fin de cette rencontre, Bopé a parlé de l'importance de cette réalisation de la pépite congolaise.

« Ça me fait plaisir pour lui et l'équipe. Nous étions menés et il est parvenu à égaliser. Il nous a donné l'envie d'aller planter ce troisième but », a-t-il déclaré.

International congolais et joueur du Standard de Liège, Merveille Bopé a joué un rôle dans la venue de Jackson Muleka en Belgique.

« C'est compliqué de s'adapter directement quand tu arrives d'Afrique. Le président du TP Mazembe m'a d'ailleurs contacté avant que Jackson ne signe ici. Il préférait qu'il rejoigne un club où quelqu'un pourrait l'épauler et l'aider. Je suis un peu son grand frère. Je le conseille du mieux que je peux afin qu'il puisse nous aider le plus vite possible, nous en avons besoin », a-t-il conclu.

Un début tonitruant en Europe de l'ancien joueur du TP Mazembe.