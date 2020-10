Cote d'Ivoire: Serey Die - Son retour chez les Eléphants se précise

Evoqué déjà au moins d'avril dernier, le retour de Geoffroy Serey Die chez les Eléphants devrait être effectif ce jeudi. A la faveur de la liste de joueurs pour la Belgique et le Japon.

C'est ce jeudi que Patrice Beaumelle annoncera sa première liste à la tête de la Côte d'Ivoire. Et le retour de Serey Die se précise. Le joueur du FC Sion l'a annoncé sur les réseaux sociaux.

"Il se pourrait que vous me revoyez encore en équipe nationale, que vous me revoyez porter encore les couleurs de notre pays parce que le nouveau coach qui est arrivé a fait la démarche de me faire changer d'avis", lit-on.

Die, 35 ans, qui avait annoncé sa retraite internationale en septembre 2019 réagit positivement à ce retour. "Ils ont demandé que je vienne et je ne peux pas dire non, quand mon pays m'appelle je ne peux pas dire non parce que c'est mon devoir de grand frère de venir les soutenir, c'est mon devoir de citoyen de venir me battre pour mon pays", ajoute t-il.

Les Eléphants serotn face à la Belgique le 8 octobre à Bruxelles puis devant le Japon le 13 à Utrecht.