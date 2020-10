Angola: Incertain dans la Lazio, l'Angolais Bastos Quissangaa été une option contre Atalanta

Luanda — Récemment envisagé au FC do Porto, l'Angolais Bastos Quissanga a été utilisé comme remplaçant lors de la défaite de la Lazio, 1-4, en match de la 2e journée de série A du championnat italien de football, disputé mercredi, au stade de Rome.

A l'heure où l'équipe technique ne compte plus sur le défenseur central de l'équipe nationale, très peu sollicité ces derniers temps, Bastos est entré à la 58e minute pour remplacer Caicedo, auteur du but d'honneur de l'équipe italienne (56e).

Pour la formation adversaire, ses buts ont été marqué par Robin Gosens (9 '), Hans Hateboer (31') et Alejandro Gómez (40 'et 60').

Bien que son contrat ne prenne fin qu'en juin 2021, le joueur de 29 ans a sollicité par plusieurs clubs en Europe et au-delà. Outre le FC do Porto (Portugal), Al-Shabab, d'Arabie saoudite, est également en course.

Cependant, l'Angolais n'est pas intéressé à quitter l'Europe, selon la presse transalpine.

Le club avoue avoir négocié les droits économiques du joueur, formé à Petro de Luanda, pour un montant de l'ordre de 5 millions d'euros.

Bastos Quissanga a été transféré en 2013 au FK Rostov de Russie et en 2016 lié à l'actuelle 10e place du championnat italien avec 3 points, résultat d'une défaite (Atalanta, 1-4) et d'une victoire (Cagliari, 2-0 ). La course est menée par Napoli (6 points).

L'athlète, connu pour sa force physique, son sens de l'anticipation vis-à-vis des adversaires et son appétit pour les buts, est considéré comme l'un des 11 meilleurs footballeurs africains à évoluer en Europe, selon une récente élection promue par le site «Africa Foot».

La Serie A a terminé la saison 2019/20 le 2 août, mais le mercato de transfert n'a été ouvert que le 1er septembre. Pendant ce temps, Bastos attend de continuer ou de signer dans un autre club.

Sur de telles possibilités, une source très proche du joueur, à Rome (Italie), a affirmé à l'ANGOP que, malgré le moment d'anxiété, il ne reste plus qu'à attendre la fermeture du marché des transferts et de savoir si le défenseur central restera encore une autre année dans la Lazio.