Afrique: Journée internationale des personnes âgées - La lutte contre le Covid-19 au cœur de l'édition 2020

La Côte d'Ivoire, à l'instar des nations du monde, célèbre, ce jeudi 1er octobre, la 30e Journée internationale des personnes âgées (Jipa).

L'événement a pour thème national : « Protégeons les personnes âgées contre la pandémie de la COVID-19 ».

Dans une déclaration produite à cet effet, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale (Meps), Pascal Kouakou Abinan, a noté que l'édition 2020 de la Jipa a lieu dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus.

La pandémie du Covid-19, souligne-t-il, est facteur de peur et de souffrance pour les personnes âgées. En plus des conséquences sanitaires immédiates, la pathologie expose la personne du troisième âge à un risque accru de pauvreté, de discrimination et d'isolement.

« Selon l'Organisation mondiale de la Santé, 95 % des décès liés au Covid-19 concernent les personnes âgées de plus de 60 ans. Les personnes âgées courent un risque de mortalité et de morbidité plus élevé en cas d'infection au coronavirus », a relevé Pascal Abinan.

Cette Journée, fait-il savoir, « est une occasion pour témoigner la reconnaissance de l'Etat aux séniors. Elle nous sert également de cadre pour saluer l'engagement et la détermination du Président Alassane Ouattara à protéger et à promouvoir les droits des personnes âgées en cette période de Covid-19 ».

Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a, par ailleurs, mis en lumière les actions menées par le gouvernement en faveur de l'épanouissement et la promotion des personnes âgées.

Entres autres, la généralisation de la Couverture maladie universelle (Cmu), l'amélioration de la qualité de l'offre de service des Institutions de prévoyance sociale, la revalorisation des pensions et l'extension du projet Filets sociaux productifs.

« Le gouvernement entend poursuivre ses efforts relatifs à la valorisation des droits des personnes âgées, l'amélioration de leurs conditions de vie et leur accès aux services sociaux de base », a rassuré Pascal Abinan.

Ajoutant que la Jipa 2020 sera célébrée dans le strict respect des mesures barrières et des recommandations édictées par le gouvernement pour bouter le Covid-19 hors des frontières ivoiriennes.