Cote d'Ivoire: Accès à l'information - Le gouvernement est offensif et efficace dans l'information du public sur le Coronavirus

Le gouvernement ivoirien a été et demeure proactif et efficace dans la mise à disposition de l'information au public sur la pandémie du Coronavirus, a indiqué le 28 septembre 2020 à Abidjan, Bakary Sanogo, Directeur Général du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG).

C'était au cours d'un panel organisé à l'occasion de la 5ème Journée Internationale de l'Accès Universel à l'Information, par la Commission d'Accès à l'Information d'Intérêt Public et aux Documents Publics (CAIDP).

Dans sa communication sur " L'accès du public à l'information en période de crise sanitaire : cas de la Covid-19 ", Bakary Sanogo a expliqué que dès la survenue de la Covid-19 en décembre 2019, le gouvernement a développé des outils et des produits de communication pour une meilleure gestion de la crise.

Ceux-ci étaient de plusieurs ordres : imprimé, web, digital, points de presse, relations médias, gestion des requêtes d'informations, rédaction régulière d'articles, production de vidéos...

Et d'ajouter que les actions d'information et de sensibilisation étaient inscrites dans le cadre global de la Stratégie de Communication de Crise du gouvernement qui avait été élaborée en février 2018, lors du Séminaire Gouvernemental sur la Communication Gouvernementale.

Cette anticipation et la mise en œuvre efficace d'outils de communication appropriés ont été soutenues par un leadership et un engagement fort du Président de la République Alassane Ouattara et de feu le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly.

Toutes choses qui ont facilité une bonne gestion de la communication de crise, notamment la déconstruction des rumeurs, fausses informations et autres informations trompeuses.

Le panel a vu la présentation d'autres communications sur l'accès à l'information en période électorale, les jeunes et les fake news, l'accès des personnes handicapées à l'information, l'importance d'une diffusion proactive de l'information, etc.