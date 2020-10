Afrique: Le Label des consommateurs africains 2020 - Souleymane Diarrassouba salue une initiative qui "amplifie les actions du gouvernement"

« Le Label des consommateurs africains contribue à amplifier les actions du gouvernement en matière de lutte contre la vie chère et de promotion de la qualité des produits et services, par la sensibilisation et l'incitation des entreprises à tenir compte de l'avis des consommateurs, et à leur offrir des produits de bonne qualité et à moindre coût.

Une telle initiative mérite donc notre soutien et notre encouragement », se félicitait ainsi le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba.

C'était lors de la 5e édition de la cérémonie de remise du Label des consommateurs africains qui s'est tenue le 28 septembre, au Jardin des rails au Plateau, dont Souleymane Diarrassouba était le parrain.

Il a aussi assuré les organisateurs de l'événement de l'appui technique et institutionnel nécessaire afin de le pérenniser dans la perspective d'une amélioration continue du bien-être des consommateurs.

Initié par la spécialiste ivoirienne en intelligence marketing, Manuella Ollo, le Label des consommateurs africains est une distinction décernée chaque année, depuis 2016, par les consommateurs à des marques et entreprises qui se sont illustrées de la plus belle manière en matière d'originalité, d'innovation et de rapport qualité/prix concernant les produits et services offerts au public.

Ce sont une cinquantaine d'entreprises exerçant dans divers secteurs d'activité qui ont été distinguées à la présente édition.

Dont l'entreprise Simam spécialisée, entre autres, dans le conditionnement et la vente des bouteilles de gaz butane qui est lauréate dans sa catégorie pour la seconde année consécutive.

L'entreprise, comme les autres qui ont été distinguées, a été personnellement félicitée par le ministre Souleymane Diarrassouba pour ses « actions répondant à un besoin essentiel des populations », à savoir l'accès illimité au gaz.

Manuella Ollo a rappelé les objectifs du prix et comment il va dans l'intérêt du consommateur. « A travers cette remise du label, nous célébrons le mérite de la culture de la qualité. Ce programme place le consommateur ivoirien au centre de tout.

Nous lui permettons en un seul regard, en voyant le logo du label qualité sur un produit de savoir que celui-ci est vraiment de qualité et de l'acheter en toute sérénité. Le prix a aussi pour objectif de promouvoir la recherche de la qualité mais également le savoir-faire local », a-t-elle expliqué.

Le gouvernement ivoirien a renforcé ces dernières années le cadre légal et réglementaire en vue d'un meilleur système de la qualité et d'une protection plus accrue des consommateurs. C'est pourquoi le ministre Souleymane Diarrassouba est personnellement impliqué dans l'initiative.

Pour lui, cela contribuerait d'ailleurs à booster les entreprises dans leur démarche qualité, gage de leur positionnement sur le marché régional. En effet, « la mise en place de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) constitue une immense opportunité pour un marché de près de 1,3 milliard de consommateurs.

Ce sont sûrement les entreprises les plus performantes et qui disposent d'une marque, d'un label de référence auprès des consommateurs, qui pourront profiter pleinement de cet instrument de développement des échanges intra-africains et avec les autres parties du monde », a-t-il noté.